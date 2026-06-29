"서울대 대박 났다"…'합격자 44명' 배출한 일반고 비결

스마트폰 사용이 학업에는 과연 어떤 영향을 미친다고 생각하시나요.



학교에서 스마트폰 사용을 제한한 뒤 학업 성취도가 높아졌다는 사례가 잇따르면서 관련 논의가 다시 탄력을 받고 있습니다.



안민석 경기도교육감 당선인이 수업 시간뿐 아니라 쉬는 시간, 또 점심 시간에도 스마트폰 사용을 제한하는 '폰 프리 스쿨' 정책을 추진하겠다고 밝히면서 이미 스마트폰 사용을 제한해 학업 성과를 거둔 사례들이 주목받고 있습니다.



대표적인 곳은 올해 전국의 일반고 가운데 서울대 합격자를 가장 많이 배출한 경기 화성의 화성고등학교입니다.



이곳은 올해 서울대 합격자 44명 중 37명이 고3 재학생일 정도로 학업 성취도가 높았습니다.



전교생이 기숙사 생활을 하는 화성고는 일과 시간은 물론 취침 시간대마저 스마트폰의 사용을 제한하고 있는데요.



또, 화성 지역의 다른 학교인 삼괴고등학교 역시도 스마트폰 사용 제한 이후에 서울대 6명 합격이라는 성과를 낸 것으로 전해졌습니다.