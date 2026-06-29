뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'출입금지' 이어…"홍명보 귀국하면" 협박까지 올라오자

이강 기자
작성 2026.06.29 07:19 수정 2026.06.29 07:33 조회수
PIP 닫기
우리나라 월드컵 축구 대표팀, 경우의 수 끝에 32강 진출에 실패했습니다.

홍명보 감독이 책임을 지고 자진 사퇴하겠다고 밝힌 가운데 대중의 비난이 과열되고 있습니다.

경기 안양의 한 식당입니다.

'홍명보는 출입 금지'라는 안내문이 붙어 있죠.

이 안내문은 남아공전 이후 월드컵 경기 결과에 대한 실망감을 표현하기 위해 붙인 것으로 알려졌습니다.

여기뿐만이 아닙니다.

'홍명보는 출입 금지'라고 붙인 편의점, '홍명보 탑승 금지'라는 문구가 담긴 시내버스의 사진 역시도 온라인에 퍼지고 있습니 다.

심지어 한 온라인 커뮤니티에는 미국 국적의 40대라고 주장하는 작성자가 홍 감독이 귀국하는 날 인천공항에 가 살해하겠다는 협박 글까지 올렸습니다.

경찰은 해당 글에 대해 협박 등의 혐의를 적용해서 작성자를 추적하고 홍 감독의 귀국 과정에서 돌발 상황이 발생하지 않도록 예의주시할 방침입니다.

(화면출처 : X·온라인 커뮤니티)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지