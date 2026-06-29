"예상 밖 결과에 황당함 느껴…조직과 인사의 실패"

<앵커>



축구대표팀이 월드컵 조별리그에서 탈락하자 이재명 대통령이 질타를 쏟아냈습니다. 조직과 인사의 실패라며, 주무부처인 문화체육관광부에 재발 방지 대책을 마련하라 지시했습니다.



김관진 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령은 축구대표팀의 '월드컵 32강 진출 실패'가 확정되자, "전임 명예 프로축구 단장이자 심정적 붉은악마로서 예상 밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낀다"고 어제(28일) SNS에 적었습니다.



그러면서 이런 결과의 원인을 "조직과 인사의 실패"라고 진단했습니다.



이 대통령은 "인사가 만사임이 다시 한번 증명됐다"며 "능력보다 네 편, 내 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다"고 지적했습니다.



이어 "공익보다 사익을 앞세우는 엉터리 인사가 가능한 건 인사권자에 대한 감시, 견제, 문책이 불가능하거나 어렵기 때문"이라며 "모든 조직은 민주적 구성과 통제, 권한과 책임의 일치가 중요하다"고도 강조했습니다.



이 대통령은 월드컵 출전에도 국민 혈세와 국가적 지원 역량이 투입되는 만큼, 대한축구협회에 대한 주무 부처인 문화체육관광부가 이번 사태의 원인을 분석하고, 재발 방지 대책을 꼼꼼히 챙겨주길 바란다고 당부하기도 했습니다.



이와 관련해 청와대 관계자는 SBS에 "국민적 공분에 공감하는 것"이라며 "결과만 갖고 그러는 게 아니라 예전부터 고질적 문제로 이야기가 나왔던 게 있기 때문"이라고 말했습니다.



앞서 최휘영 문체부 장관도 "수렁에 빠진 한국 축구는 바닥부터 다시 시작해야 한다"며 "어디서부터 꼬이기 시작했는지, 무엇이 발목을 잡은 근원이었는지, 근본적 대안을 만들어야 할 때"라고 SNS에 적었습니다.



(영상취재 : 김병주, 영상편집 : 이승진, 디자인 : 장채우)