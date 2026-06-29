'런닝맨' 지예은, "난 바타 여친이니까"···기백과 댄스 실력으로 광희-이세희 압도

지예은이 안무가의 여친다운 면모를 드러냈다.



28일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 황광희와 이세희가 게스트로 등장했다.



이날 이세희는 댄스 동아리 출신이라며 코르티스의 '레드 레드' 안무를 준비했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 하지만 정작 공개된 이세희의 댄스 실력은 팔다리가 따로 노는 댄동이라고 믿기 힘든 실력.



이에 이세희는 "제가 텔미밖에 못 췄는데"라며 해명을 했다. 이를 들은 하하는 "UCC 시절 아니냐"라고 했고, 지예은은 "저 UCC 출신이에요"라며 UCC 스타 출신이라고 밝혀 눈길을 끌었다.



이에 이세희와 함께 '텔미' 댄스를 선보이게 된 지예은. 지예은은 점점 센터를 점령하며 자신의 존재감을 뽐냈고, 이에 유재석은 "둘이 걸그룹이면 겁나 싸웠을 거다"라며 웃었다.



그리고 광희는 이들의 모습을 부러운 듯 바라봐 눈길을 끌었다. 이를 본 멤버들은 광희에게 왜 끼지 못하는 거냐고 했고, 광희는 "지예은 씨는 게스트 배려가 전혀 없다"라며 목소리를 높였다.



그러자 지예은은 "댄스 잘하는 걸 어떡해? 지기 싫어. 오빠 미안한데 댄스에서는 지기 싫어"라고 독기 어린 눈빛을 해 웃음을 자아냈다. 급기야 지예은은 광희와의 댄스에서도 기백으로 그를 압도해 눈길을 끌었다.



이에 하하는 "얘 바타 여친 맞다"라고 감탄했다. 그러자 지예은은 "제가 바타 여친이니까"라며 남친 바타가 만든 '라잌 제니'의 안무를 선보여 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)