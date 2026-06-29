'런닝맨' 광희, "연예인병 걸려서 한동안 예능 안 해" 솔직 고백

광희가 연예인병에 걸렸었다고 고백했다.



28일 방송된 SBS '런닝맨'에서는 황광희와 이세희가 게스트로 등장했다.



이날 멤버들은 광희의 등장에 "쌩 어깨네"라며 어깨뽕의 부재를 지적했다. 이에 광희는 "뽕 없어요. 벌크업 안 했어요. 세 보이려고"라고 말해 눈길을 끌었다.



이어 유재석과 양세찬은 "광희 한 동안 예능 안 한다고, 너 병에 걸렸단 소문이 많이 돌았다"라고 했다.



그러자 광희는 "연예인병 걸렸다고. 연병 한다고"라며 자신에 대한 소문을 직접 언급해 웃음을 자아냈다. 이에 지석진은 "방송 안 하려면 쭉 안 해야지 뭐야?"라고 물었다.



광희는 "인기가 너무 고프고. 요즘 길 다니면 왜 이렇게 테레비에 안 나오냐고. 유재석이 버렸냐고 물어본다"라며 "버렸어요? 말해봐요. 맨날 다른 동생들 끼고 다니고. 변우석 님 데리고 다니고"라고 유재석을 향해 서운함을 드러냈다.



그리고 광희는 갑자기 연예인병에 걸린 이유에 대해 "나도 셀럽처럼 살고 싶었다. 그래서 나름 핫한 공연들 다 쫓아가고 코첼라 쫓아가고 그랬다"라고 말해 웃음을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)