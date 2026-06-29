내신 전과목 1등급에도 의대 불안…"6개교 수시 합격선 1등급"

2026학년도 의대 수시 학생부교과전형에서 6개교의 내신 합격선이 1등급으로 나타났습니다.



28일 종로학원이 전국 의대의 2026학년도 학생부교과전형을 분석한 결과에 따르면 합격 점수를 공개한 32개 대학 중 연세대, 가톨릭대, 울산대, 경희대, 인하대, 아주대 등 6개교는 내신 합격선이 1등급으로 집계됐습니다.



또 31개 의대(96.9%)는 내신 합격선 평균이 1.45등급으로 파악됐습니다.



내신 합격선을 구체적으로 보면 ▲ 1등급 6곳(18.8%) ▲ 1.02∼1.09등급 5곳(15.6%) ▲ 1.11∼1.15등급 7곳(21.9%) ▲ 1.16∼1.19등급 4곳(12.5%) ▲ 1.20∼1.28등급 4곳(12.5%) ▲ 1.30∼1.45등급 5곳(15.6%) ▲ 1.53등급이 1곳(3.1%) 등입니다.



학생부교과전형은 내신을 중심으로 평가하는데 전 과목 내신 1등급에도 일부 의대에서 떨어질 수 있는 것입니다.



종로학원은 현 내신 9등급 체제가 2028학년도 입시부터 5등급 체제로 바뀌면 내신 등급만으로 의대 수시전형의 변별력 확보가 쉽지 않을 것으로 전망했습니다.



9등급 체제에서 1.45등급까지가 5등급 체제의 1.0등급으로 추정되는데 대부분 의대의 합격선이 1.0등급에 해당할 수 있기 때문입니다.



임성호 종로학원 대표는 "내신 5등급 체제 전환 후 전국 의대 수시전형에서 내신 1등급을 맞고도 떨어지는 학생이 속출할 것으로 예상한다"며 "전 과목 1등급 동점자의 대량 발생으로 내신 등급만으로 변별력 확보가 불가능할 수 있다"고 말했습니다.