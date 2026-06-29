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내신 전과목 1등급에도 의대 불안…"6개교 수시 합격선 1등급"

유영규 기자
작성 2026.06.29 05:54 조회수
내신 전과목 1등급에도 의대 불안…"6개교 수시 합격선 1등급"
2026학년도 의대 수시 학생부교과전형에서 6개교의 내신 합격선이 1등급으로 나타났습니다.

28일 종로학원이 전국 의대의 2026학년도 학생부교과전형을 분석한 결과에 따르면 합격 점수를 공개한 32개 대학 중 연세대, 가톨릭대, 울산대, 경희대, 인하대, 아주대 등 6개교는 내신 합격선이 1등급으로 집계됐습니다.

또 31개 의대(96.9%)는 내신 합격선 평균이 1.45등급으로 파악됐습니다.

내신 합격선을 구체적으로 보면 ▲ 1등급 6곳(18.8%) ▲ 1.02∼1.09등급 5곳(15.6%) ▲ 1.11∼1.15등급 7곳(21.9%) ▲ 1.16∼1.19등급 4곳(12.5%) ▲ 1.20∼1.28등급 4곳(12.5%) ▲ 1.30∼1.45등급 5곳(15.6%) ▲ 1.53등급이 1곳(3.1%) 등입니다.

학생부교과전형은 내신을 중심으로 평가하는데 전 과목 내신 1등급에도 일부 의대에서 떨어질 수 있는 것입니다.

종로학원은 현 내신 9등급 체제가 2028학년도 입시부터 5등급 체제로 바뀌면 내신 등급만으로 의대 수시전형의 변별력 확보가 쉽지 않을 것으로 전망했습니다.

9등급 체제에서 1.45등급까지가 5등급 체제의 1.0등급으로 추정되는데 대부분 의대의 합격선이 1.0등급에 해당할 수 있기 때문입니다.

임성호 종로학원 대표는 "내신 5등급 체제 전환 후 전국 의대 수시전형에서 내신 1등급을 맞고도 떨어지는 학생이 속출할 것으로 예상한다"며 "전 과목 1등급 동점자의 대량 발생으로 내신 등급만으로 변별력 확보가 불가능할 수 있다"고 말했습니다.
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