"짐칸은 불안" 외국 관광객들 KTX서 캐리어 안고 '끙끙'

▲ KTX

"객실 통로가 복잡하니 캐리어는 보관대에 두세요."코레일 고객서비스처에는 캐리어를 둘 곳이 부족하다는 항의가 심심찮게 들어옵니다.시속 300km 안팎으로 달리는 KTX 객실 좌석 사이 좁은 틈과 통로 등에 대형 캐리어를 테트리스 하듯 쌓아놓은 외국인 관광객들을 어렵지 않게 볼 수 있습니다.넉넉한 짐칸을 두고도 '불편한 동거'를 택하는 셈입니다.그 이유는 유럽 기차 여행에서 겪은 지독한 '소매치기 트라우마'에 있습니다.객실 내에서 잠시 방심한 사이 눈앞의 캐리어가 사라지는 일을 겪어 본 이들에게 이는 어쩌면 자연스러운 반응입니다.한국인 입장에서는 '도대체 누가 KTX에서 남의 짐을 훔쳐 간다고 저러나' 싶겠지만, 지구 건너편에서 온 이들의 감각은 다릅니다.그들에게 열차 출입문 근처 짐칸은 편의시설이 아니라, 잠깐 방심하면 내 짐이 '공공재'로 변할 수 있는 아찔한 곳입니다.프랑스나 이탈리아 열차에서 깜빡 조는 사이 캐리어가 감쪽같이 사라지는 일은 괴담이 아닙니다.외국인들의 지나친 불안을 탓하기에 앞서 KTX의 구조적 아쉬움을 살펴봐야 합니다.KTX의 수하물 보관대는 대부분 객실 밖 통로나 가장자리에 있어 좌석에서 짐의 안위를 확인하기가 어렵습니다.최근에 건조된 KTX-이음이나 KTX-청룡의 경우에는 비교적 널찍합니다.그런데 이런 신형 열차는 주로 중앙선 등에 배치됐고, 외국인이 많이 타는 경부선에는 드뭅니다.해법은 치안 홍보가 아닌 '안심(安心)의 설계'에 있다는 지적이 나옵니다.수하물 보관대를 객실 안쪽으로 배치하거나, 간단한 와이어 잠금장치만 둬도 불안은 크게 줄어듭니다.그러나 수하물 보관대를 객실 내부에 배치하는 것은 국내에서는 생소할 수 있습니다.수하물 보관대 위치를 바꾸기 어렵다면 짐칸을 비추는 CCTV 화면을 앱을 통해 띄워주거나, 예매 시 '짐칸 인접 좌석' 선택 옵션을 주는 것도 적절한 조치라는 의견이 있습니다.한 기차여행 전문가는 "구형 KTX 객실의 일부 좌석을 없앤 뒤 캐리어 동반 전용으로 구성하는 것도 대안이 될 것 같다"고 조언했습니다.