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중국 학교, 학생들 앞 휴대전화 100여 대 망치질…당국도 비판

유영규 기자
작성 2026.06.29 05:38 조회수
중국 학교, 학생들 앞 휴대전화 100여 대 망치질…당국도 비판
▲ 휴대전화 부수는 교사들

중국의 한 학교 교사들이 학생들 앞에서 압수한 휴대전화 100여 대를 망치로 부숴 논란이 일고 있습니다.

학교 측은 수년간 찾아가지 않은 휴대전화를 폐기한 것이라고 해명했지만, 논란이 확산하자 교육 당국은 개인 재산을 임의로 훼손하는 것은 부적절하다며 비판에 나섰습니다.

28일 중화망 등 중국 매체들에 따르면 최근 중국 소셜미디어(SNS)에는 후난성 천저우시 한 학교 교사들이 운동장에서 망치로 휴대전화를 잇달아 내리쳐 부수는 영상이 확산했습니다.

영상에는 운동장 단상 앞 바닥에 휴대전화 100여 대가 줄지어 놓여 있고 학생들이 지켜보는 가운데 교사들이 차례로 파손하는 모습이 담겼습니다.

학교 측은 파손한 휴대전화는 학생들에게서 압수한 뒤 수 년간 찾아가지 않은 것이라며 학생들에게 휴대전화를 학교에 가져오지 말라는 경각심을 주기 위한 조치였다고 설명했습니다.

이 영상은 약 두 달 전 촬영된 것으로 전해졌습니다.

그러나 중국 네티즌들은 '개인 재산을 훼손하는 것은 불법'이라거나 '학교가 아직도 시대에 뒤떨어진 방식으로 학생을 관리한다'는 등의 비판을 쏟아냈습니다.

천저우시 교육 당국도 "주인이 찾아가지 않은 휴대전화라도 개인 재산인 만큼 임의로 훼손해서는 안 된다"며 "학교의 처리 방식은 부적절했으며 관련 사안을 조사해 처리할 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=중국 소셜미디어 캡처, 연합뉴스)
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