홍명보 출입금지에 살해위협까지…경찰도 예의주시

▲ 홍명보 감독

2026 북중미 월드컵에서 한국 축구대표팀의 32강 진출이 28일 끝내 좌절되자 식당가에 홍명보 감독의 출입을 금지한다는 안내문이 붙고 온라인에는 살해 협박 글까지 올라오는 등 과열 양상을 보이고 있습니다.이날 한 온라인 커뮤니티에는 '내가 총대 메고 홍명보 XXX 살해하겠다'는 제목의 글이 게시됐습니다.본인이 41살이고 미국 국적을 가졌다고 주장한 작성자는 "홍명보 귀국하는 날에 인천공항 가서 살해하겠다"고 예고했습니다.또 다른 커뮤니티에는 '홍명보, 마지막 작전 지시'라는 제목의 게시글에 홍 감독이 선수들을 상대로 '공항 도착하면 뒤도 돌아보지 말고 각자 다른 방향으로 흩어져서 튀어'라는 문구를 띄어놓고 전술 강의를 하는 합성 사진이 올라오기도 했습니다.홍 감독이 귀국 직후 감독직을 사퇴한다는 확인되지 않은 소식도 커뮤니티를 중심으로 확산하고 있습니다.경찰은 살인 예고 등 게시글에 대해선 협박 등 혐의를 적용해 작성자를 추적하고, 인천공항 등에서 돌발 상황이 발생하지 않도록 예의주시할 예정입니다.경기도 안양시 동안구 호계동에 있는 한 한식 주점 입구에는 축구공 그림과 함께 "홍명보는 출입 금지!"라고 적힌 안내문이 걸렸습니다.이 식당 운영자 박 모(35) 씨는 이날 전화 통화에서 "지난 25일 남아공전 이후 식당에 붙인 글"이라며 "대한민국 축구를 좋아하는 사람으로서 이번 월드컵 경기를 보고 화가 많이 났다"고 말했습니다.그는 "손흥민 선수를 선발에 넣지 않았고, 이렇다 할 전술이 없어 보인다는 지적들도 많았다"며 "감독으로서 역량을 발휘하지 못했다는 것에 많은 분이 저처럼 화가 나고 아쉬웠을 것"이라고 덧붙였습니다.박 씨는 다만 "제 성격 자체가 재치 있는 사람이다 보니까 손님들도 보고 한번 웃으시라고 한 것"이라며 "실제로 많은 분이 보고 재밌다며 사진도 찍고 즐거워하신다"고 말했습니다.온라인상에는 박 씨 식당처럼 '홍명보 출입 금지'를 붙인 식당과 카페 등의 '인증 사진'이 올라오고 있습니다.인스타그램에는 전북 김제 한 고깃집의 '홍명보 국가대표 감독의 출입을 단호히 금지한다'는 게시글과 사진이 게재됐습니다.서울 마포구 한 카페의 SNS 계정에는 "오지도 않겠지만, 분이 안 풀려서"라는 설명과 함께 홍 감독의 출입을 금지한다는 사진이 올라왔습니다.앞서 한 편의점 출입문에도 '홍명보 출입금지'라는 안내문이 붙었습니다.앞문에 '홍명보 탑승 금지! 승차 거부!'라는 안내문이 붙은 시내버스 사진도 커뮤니티를 통해 퍼지고 있습니다.'나는 적폐입니다 국민의 심판을 받겠읍니다' 문구 앞에 홍 감독을 합성한 사진도 퍼지고 있습니다.작년 국회 국민동의청원에 게시된 홍 감독 경질 및 국가대표 감독 선임 절차 투명화 등에 대한 청원도 재차 조명됐습니다.해당 청원들은 국회 소관 상임위원회 회부 조건인 '5만 명 이상의 동의'를 받지 못해 종료됐습니다.홍 감독이 지휘해온 한국 축구대표팀은 대회 조별리그 마지막 날인 이날 J, K, L조 경기 결과 각 조 3위 12개 팀 중 10위로 내려앉았습니다.32강 진출의 마지노선인 8위 밖으로 밀려나면서 탈락이 확정됐습니다.한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 건 2018년 러시아 대회 이후 8년 만의 일입니다.2002년 한일 월드컵 '4강 신화' 주역이었던 홍 감독은 2014년 브라질 대회에 이어 이번 북중미 대회에서마저 조별리그 탈락이라는 부진한 성적표를 받아내면서 명예 회복에 실패했습니다.