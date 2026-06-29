1. '32강 탈락' 홍명보 감독 사퇴…"국민께 죄송"



축구대표팀 홍명보 감독이 월드컵 조별 리그 탈락의 책임을 지고 오늘(29일) 새벽 사퇴했습니다. 홍 감독은 '책임은 모두 감독인 자신에게 있다'고 말했습니다.



2. 오늘 '메가 프로젝트' 보고회…지방 투자계획 발표



이재명 대통령이 오늘 청와대에서 3대 메가 프로젝트 국민 보고회를 주재합니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 '호남권 반도체 클러스터' 등 대규모 지방 투자 계획이 발표될 예정입니다.



3. 베네수엘라 사망자 1,450명.…국제사회 전방위 지원



베네수엘라 지진 사망자 수가 1천450명으로 늘었고 실종자는 7만 명 가까이 됩니다. 24개 나라가 구조 인력 2천700명을 파견하는 등 국제 사회도 전방위 지원에 나섰습니다.



4. "인프라 무력화"vs"책임 묻겠다" 실무회담 '먹구름'



미국이 호르무즈 해협에서 상선을 공격하고 있는 이란을 겨냥해 이란의 인프라를 무력화할 거라고 경고했습니다. 이란은 미국을 향해 전쟁범죄에 대한 책임을 묻겠다고 맞서고 있어 이번 주 예정된 후속 실무회담도 불투명해졌습니다.