낮 최고 33도 무더위…내륙 곳곳엔 오후 소나기

월요일인 오늘(29일)도 최고기온이 30도를 훌쩍 넘어 무덥겠습니다.



전국의 낮 기온은 24∼33도로 예보됐습니다.



당분간 내륙을 중심으로 낮 기온이 올라 더위가 이어지겠습니다.



오전 5시 기온은 서울 22도, 인천 21도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 17도, 청주 22도, 대전 22도, 전주 22도, 광주 21도, 제주 20도, 대구 19도, 부산 20도, 울산 19도, 창원 19도 등입니다.



내륙 지방에는 오후부터 곳곳에 소나기가 내리면서 더위를 식히겠습니다.



서울·경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충청권 내륙, 전라권 내륙, 경남 서부 내륙 등에 강우가 예보됐습니다.



이들 지역에는 강우가 돌풍과 천둥·번개, 우박을 동반할 가능성이 있어 교통안전에 각별히 유의해야겠습니다.



예상 강수량은 서울·경기 내륙, 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남 내륙, 충북, 전북 내륙, 광주·전남 내륙 등은 5∼40㎜, 경남 서부 내륙이 5∼20㎜입니다.