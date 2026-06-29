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[날씨] 서울 최고 33도 무더위…오후부터 곳곳 소나기

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작성 2026.06.29 06:36 조회수
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6월도 막바지를 향해 가면서 더위가 기세를 올리고 있습니다.

오늘(29일) 서울의 낮 기온 33도까지 오르겠고요.

당분간 낮 기온이 30도를 웃돌며 평년보다 4도에서 5도가량 높아 덥겠습니다.

자세한 지역별 낮 기온 청주 33도, 대전 32도로 어제와 비슷하겠습니다.

낮 동안 기온이 오르고 대기 불안정으로 인해 소나기구름이 자주 발달하는데요.

오늘도 오후부터 저녁 사이 서쪽 내륙을 중심으로 5에서 40mm 내외의 소나기가 지나겠습니다.

특히 중부 지방을 중심으로 시간당 20mm로 강하게 쏟아질 수 있어 주의하셔야겠습니다.

오늘 전국 가끔 구름 지나며 오전부터 자외선이 강하게 내리쬐겠습니다.

현재 대부분 지역 20도 안팎으로 선선하게 시작하고 있습니다.

내일도 내륙 지역에 소나기가, 주 중반 제주에 토요일에는 충청 이남 지역에 비 예보가 나와 있습니다.

(박세림 기상캐스터)
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