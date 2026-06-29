푸틴 "러시아, 강하고 독립적인 국가가 돼야만 존재"

▲ 푸틴 러시아 대통령이 현지시간 28일 모스크바에서 열린 통합러시아당 행사에서 연설하고 있다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 현지시간 어제 우크라이나 전쟁 등 대외 환경과 관련해 "우리는 어려운 시기를 겪고 있다"고 밝혔습니다.타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 집권 통합러시아당 행사 연설에서 "러시아는 강하고 독립적인 국가가 돼야만 존재할 수 있으며, 그렇지 않으면 러시아는 존재할 수 없다"고 말했습니다.푸틴 대통령은 "러시아는 서방 엘리트들에게서 가혹하고 전례 없는 압력을 받고 있다"며 서방이 러시아에 전략적 패배를 안겨주려고 하며, 러시아 정치 상황을 불안정하게 하고 불안을 조장하려 한다고 지적했습니다.이는 최근 우크라이나의 잇따른 대규모 무인기(드론) 공습으로 러시아 내 각종 인프라가 파괴되고 에너지난을 겪는 상황에 대한 평가로 보입니다.푸틴 대통령은 우크라이나가 "민간인과 민간 시설을 표적 공격하고 우리나라 내에서 반란군을 공공연히 모집해 사보타주와 테러 행위를 자행한다"고 비난하기도 했습니다.푸틴 대통령은 "러시아는 언제나 강대했고 국가적 단결 덕에 승리해왔다"며 "우리를 시기하는 자들은 우리의 단결을 훼손하고, 약화하고, 의심하게 만들려고 하지만 그들은 결코 성공하지 못한다"고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)