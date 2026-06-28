WHO "유럽서 폭염 관련 초과 사망자 1천300명 이상"

살인적인 폭염이 이어진 유럽에서 평년보다 초과 사망자가 1천300명 이상 나왔다고 세계보건기구(WHO)가 밝혔습니다.



테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 현지시간 오늘, 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "6월21일 이후 유럽에서 고온과 관련한 초과 사망자가 1천300명을 넘는 것으로 기록됐다"고 적었습니다.



테워드로스 사무총장은 "열 스트레스는 흔히 '침묵의 살인자'라고 불리는데, 유럽의 주택과 직장, 학교는 이런 기온을 견딜 수 있도록 지어지지 않았다"고 지적했습니다.



이어 "기후 변화와 지구 온난화로 인해 '한 세대에 한 번' 발생하던 폭염이 이젠 거의 매년 일어나고 있다.



우리는 이미 경고를 받았다"며 유럽 국가들에 "폭염 대비 보건 대책을 시행할 것을 장려하고 있다"고 덧붙였습니다.



테워드로스 사무총장에 앞서 이번 폭염 피해가 가장 컸던 프랑스 당국도 역대 가장 더운 날로 기록된 지난 23일 이후 사망자 수가 증가 추세를 보였다고 밝혔습니다.



프랑스 공중보건청(SPF)에 따르면 24일 기록된 사망자는 모든 원인을 통틀어 1천200명 이상으로 집계됐고, 25일과 26일엔 하루 1천400명 이상의 사망자가 발생했습니다.



지난 4월과 5월 하루 평균 사망자가 900명∼1천 명이었던 것과 비교하면 일일 수백 명, 24일 이후로 사흘간 대략 1천 명의 추가 사망자가 생긴 셈입니다.



사망자 증가는 폭염 적색경보가 발령된 지역에서 두드러지게 나타났습니다.



파리를 포함한 수도권과 북서부 노르망디, 브르타뉴, 중서부 루아르, 보르도를 비롯한 남서부 지역이 대표적입니다.



SPF는 확인된 사망자의 85%가 65세 이상 고령자로 파악됐으나, 초과 사망자가 모든 연령대에서 발생한 만큼 폭염이 전 인구에 영향을 미치고 있다고 지적했습니다.



장소별로도 병원, 노인요양시설, 자택 등에서 사망 건수가 모두 증가했습니다.



특히 24일 이후 수도권 지역에서 자택 사망 건수가 40%가량 급증했습니다.



당국은 독거노인 등의 피해가 큰 것으로 보고 있습니다.



당국이 발표한 이날 자료는 전자 사망 증명서를 기반으로 하고 있어 실제 사망자는 이러한 초기 데이터보다 더 많을 것으로 보입니다.



프랑스에서 열흘가량 기승을 부린 폭염은 뜨거운 공기 덩어리가 동쪽으로 이동하면서 한풀 꺾였습니다.



현지시간 오늘 오전 10시 기준 프랑스 동부 2개 지역에만 폭염 적색경보가 발령돼 있습니다.