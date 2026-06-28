민주당 "국힘, 호남 반도체 투자 지역감정 몰아…대안 없이 발목잡기"

▲ 삼성전자·SK하이닉스

민주당은 오늘 삼성전자와 SK하이닉스가 호남에 대규모 반도체 시설 투자에 나설 것으로 전망되는 데 우려를 드러낸 국민의힘을 향해 "국가 산업 전략까지 지역감정으로 몰아가고 있다"고 비판했습니다.임세은 선임부대변인은 오늘 논평에서 "국가의 미래가 걸린 투자를 합리적 대안도 없이 발목잡기 하는 행태는 전형적인 정치 공학적 딴지걸기"라며 "철 지난 빅딜 프레임으로 국익을 가로막는 행위를 즉각 중단하라"고 지적했습니다.임 선임부대변인은 "'왜 호남인가'라며 합리적 근거가 없다고 주장하지만, 보고 싶은 것만 보는 일방적인 시선"이라며 "특정 정부가 갑자기 만들어낸 정치적 프로젝트가 아니라 이미 전문가들이 경쟁력을 인정했던 지역을 바탕으로 추진하는 국가 전략"이라고 강조했습니다.이어 "수백조 원이 투입되는 반도체 투자는 정치권력 입맛대로 추진되는 과거의 구조가 아니다"라며 "기업이 사업성을 치밀하게 따져 움직이는 시장 경제의 논리를 '국가권력의 폭력적 강압'이라는 낡은 프레임에 가둬 해석하고 있다"고 덧붙였습니다.국민의힘 소속인 유승민 전 의원이 "밀실 속에서 '닥치고 호남'으로 가고 있다"고 비판한 데 대해선 "실망을 넘어 우려를 자아내게 된다"며 "자신과 가족의 공정성 의혹에는 엄격한 잣대를 통과해 왔는지 되묻지 않을 수 없다"고 말했습니다.문진석 의원은 자신의 SNS에 "우리 산업 전반을 새롭게 재편하는 일"이라며 "국가와 국민을 생각한다면 제발 어깃장 좀 놓지 말라. 돼지 눈에는 돼지만 보이는 법이라지만, 뱉는다고 다 말이 아니다"라고 적었습니다.김병주 의원은 SNS에 "호남 반도체 클러스터는 대한민국 생존을 위한 '균형 발전의 대전환'"이라며 "이 역사적 성과를 정쟁으로 훼손하려는 시도는 국민적 저항에 직면할 것"이라고 주장했고, 김준혁 의원도 "삼성전자와 SK하이닉스는 전 세계에서도 톱 클래스에 있는 기업이다. 정부의 협박 때문에 사전 조사도 없이 물도 없는 지역에 산업단지 선정을 발표했겠는가"라며 국민의힘의 비판을 "정말 수준 이하"라는 SNS 글을 남겼습니다.백승아 의원도 자신의 SNS에 "윤석열 정부 시기 반도체 특화단지 공모에서는 전남·광주를 최고 수준으로 평가해 놓고, 이제 와서 호남에 투자하면 정치적 외압이라고 한다"며 "호남은 미래산업이 들어서면 안 되는 '금기의 땅'인가"라고 반문했습니다.(사진=연합뉴스)