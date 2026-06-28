KLPGA 김민솔, 맥콜·모나오픈서 시즌 3승째…대상·상금도 선두 질주

▲ 우승 트로피를 들어올린 김민솔

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김민솔이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 맥콜·모나 용평 오픈(총상금 10억 원) 최종 라운드에서 연장전 끝에 우승을 따내며 시즌 3승 고지 선착과 함께 개인 통산 5승째를 달성했습니다.김민솔은 28일 강원도 평창군 버치힐 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 3라운드 최종일 2차 연장에서 최예림을 따돌리고 우승했습니다.김민솔과 최예림은 최종 합계 12언더파 204타로 승부를 가리지 못하고 18번 홀(파5)에서 연장전을 펼쳤습니다.1차 연장에서 둘은 나란히 파를 기록, 승부를 내지 못해 2차 연장에 들어갔습니다.이 대회에서 연장 승부는 이번까지 4차례(2018, 2021, 2024, 2026년) 나왔는데, 2차 연장은 이번이 처음이었습니다.최예림이 5.6ｍ 버디 퍼트를 놓치고 파로 먼저 마무리한 가운데 김민솔이 3.6ｍ 버디 퍼트를 떨어뜨려 우승을 매조졌습니다.지난 4월 iM금융오픈에서 시즌 마수걸이 우승을 따낸 김민솔은 지난 14일 끝난 제40회 한국여자오픈골프선수권에서 시즌 2승째를 챙긴 뒤 이날 짜릿한 연장 승부 끝에 이번 시즌 3승 고지에 가장 먼저 올라섰습니다.김민솔은 "역시 우승이 쉽지 않다는 것을 많이 느꼈다"라며 "전반에 경기가 잘 풀리지 않으면서 '할 수 있을 만큼 최대한 많이 배우고 가자'라는 마음으로 재밌게 쳤다. 마음을 바꾸니까 플레이도 잘 됐다"고 말했습니다.그는 "전반기에 이렇게 3승까지 할 줄은 진짜 꿈에도 몰았다"라며 "기왕 3승까지 오게 된 만큼 더 열심히 해서 남은 시즌 좋게 마무리하고 싶다"라고 강조했습니다.반면 2024년 대회에서 박현경과 연장 승부 끝에 준우승을 차지했던 최예림은 2년 만에 또다시 연장 승부에서 무너지며 생애 첫 우승의 기회를 날렸습니다.2018년 정규 투어에 데뷔한 최예림은 우승 없이 준우승만 통산 9차례(2018년 1회·2019년 1회·2022년 2회·2023년 1회·2024년 3회·2026년 1회) 기록하며 '준우승 징크스'를 벗어나지 못했습니다.우승 상금 1억 8천만 원을 받은 김민솔은 누적 상금 9억 6천309만 1천428원으로 1위 자리를 굳건히 지킨 가운데 대상 포인트(313점)에서 70점을 받아 '2006년생 동갑내기' 서교림(277점)을 2위로 끌어내리고 1위에 올라섰습니다.지난해 2승을 거둔 김민솔은 신인왕 포인트(1천434점)에서도 1위 자리를 이어가며 올 시즌 전관왕을 향해 내달렸습니다.선두였던 노승희에 2타 뒤진 2위로 최종일에 나선 김민솔은 파 세이브를 이어 가다가 5∼6번 홀에 연속 보기를 범하며 우승 경쟁에서 멀어지는 듯했지만 7번 홀(파4)에서 첫 버디를 떨어뜨리며 위기를 벗어났습니다.김민솔은 후반전에 완전히 달라졌습니다.10번 홀(파5) 버디를 낚은 김민솔은 12번 홀(파3)에서 또다시 버디를 잡더니 14번 홀(파4) 버디로 단독 1위로 올라섰습니다.김민솔은 17번 홀(파3)에서 티샷을 홀 1.5ｍ 옆에 떨어뜨린 뒤 버디 퍼트에 성공하며 우승에 한 발 더 다가섰습니다.하지만 최예림이 막판 복병으로 나섰습니다.최예림은 17번 홀 버디에 이어 18번 홀(파5)에서 연속 버디를 잡아 12언더파 204타로 먼저 경기를 끝냈습니다.김민솔이 18번 홀을 파로 마감하며 둘은 연장 승부에 들어갔고, 결국 김민솔이 웃었습니다.지난주 인카금융 더헤븐 마스터즈에서 우승하며 김민솔과 시즌 3승 선착 경쟁을 펼친 서교림은 7언더파 209타, 공동 10위로 대회를 마무리했습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)