[날씨/XR] 당분간 낮 더위 계속…오늘 밤 곳곳 소나기

휴일인 오늘(28일) 불볕더위가 기승이었습니다.



광주의 낮 최고 기온 34도 가까이 올랐고요, 서울의 낮 기온도 31도를 넘어가며 더웠습니다.



당분간 낮 더위가 계속되겠습니다.



내일과 모레 서울의 낮 최고 기온 32도까지 오르면서 평년 수준을 크게 웃돌겠습니다.



더위가 지속되고 있는 만큼 건강 관리 신경 써주셔야겠습니다.



오늘 밤까지 곳곳에서는 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



소나기의 특성상 같은 지역 내에서도 강수량의 차이가 난다는 점 참고해 주셔야겠고요, 수도권과 강원 지역에서는 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다.



대기 상층에는 찬 공기가 위치하고 지상 부근에는 기온이 높다 보니 대기 불안정으로 소나기구름이 자주 발달하는 요즘인데요.



내일도 서쪽 지역을 중심으로는 소나기 예보가 나와 있습니다.



그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



내일 새벽부터 아침 사이 내륙 지역을 중심으로는 짙은 안개 끼는 곳이 있겠습니다.



낮에는 볕이 강하게 내리쬐면서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠고요, 일부 지역에서는 위험 수준까지 오르는 곳이 있어 자외선 차단 신경 써주셔야겠습니다.



내일 아침 기온 살펴보시면 서울 21도, 대구가 18도에서 출발하겠고요, 낮 기온은 서울 32도, 대구 31도 예상됩니다.



수요일부터는 제주 지역에 비 예보가 나와 있습니다.



(안수진 기상캐스터)