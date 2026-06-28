무려 15만 명 몰렸다…식을 줄 모르는 '독서 열기'

<앵커>



오늘(28일)까지 열린 서울국제도서전에 15만 명 넘는 독서 인구가 몰렸습니다. AI 시대에서 젊은 세대는 오히려 책에 더 열광하고 있습니다.



이주상 기자가 그 현장을 취재했습니다.



<기자>



해마다 열기를 더해가고 있는 서울 국제도서전.



이벤트 부스마다 줄이 길게 늘어섰고, 층층이 쌓인 서가 앞에는 발 디딜 틈조차 없습니다.



18개 나라, 530여 개 출판사와 관련 단체가 참여했고, 5일 간 하루 3만 명으로 제한한 입장권은 일찌감치 동났습니다.



[이수정/서울 관악구 : 책을 많이 읽지 않아도 여기 오면 되게 사고 싶은 욕구가 생기잖아요. 그게 되게 좋은 선순환이 되지 않을까. 그럼 사고 싶으면 또 읽어볼까 하는 마음도 생기고.]



도서전의 주제는 인간 선언.



AI시대를 맞아 인간 고유의 영역에 대한 질문입니다.



[박운/경기도 광주 : AI가 오는 거를 받아들여야 되고, 책으로 어떻게 AI를 사용하느냐, 도구로서. 그게 제일 중요하지 않을까 생각이 듭니다.}



올해 주빈국 프랑스는 대형 부스를 마련한 가운데, 인기 작가들이 관람객을 맞았습니다.



[베르나르 베르베르 : 이렇게 많이 와주셨는데 자리가 한정돼 있어서 죄송합니다. 보통은 제가 실없는 말도 많이 하고 그러는데, 오늘은 그러면 안 되겠네요.]



올해는 서울국제도서전 행사장 밖에도 '책 세상'이 펼쳐졌습니다.



소규모 출판사들이 자체 도서전을 연 것입니다.



[하정/서울자체도서전 기획자 : 모든 책들이 북페어에 나갈 기회를 갖는 건 아니거든요. 자기개발서든, 동화책이든, 아트북이든, 모든 책들이 모여서 이 독자님들을 만날 수 있는 그런 자리를 만들어 봤습니다.]



서울국제도서전의 상업적 운영에 반대하는 출판인들 역시 별도의 도서전을 진행했습니다.



전반적으로 독서 인구가 줄어들고 있지만, 젊은 세대를 중심으로 한 책 읽기 트렌드는 여전했습니다.



(영상편집 : 박춘배, VJ : 오세관)