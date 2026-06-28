뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일민미술관 흉기 난동 70대 구속…"증거 인멸·도주 염려"

김덕현 기자
작성 2026.06.28 18:23 조회수
일민미술관 흉기 난동 70대 구속…"증거 인멸·도주 염려"
▲ 동아일보 일민미술관

서울 광화문 동아일보 사옥 일민미술관에서 흉기 난동을 벌인 70대 남성이 구속됐습니다.

서울중앙지법은 오늘(28일) 오후 2시부터 살인미수와 방화 예비 혐의를 받는 70대 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 연 뒤 "증거 인멸 및 도주 염려가 있다"며 구속영장을 발부했습니다.

A 씨는 그제(26일) 아침 7시 50분쯤 일민미술관에서 지인 사이인 40대 B 씨에게 낫을 휘둘러 다치게 한 혐의를 받습니다.

A 씨는 범행 직후 택시를 타고 용산구 삼각지, 동작구 노량진 등을 거쳐 달아나다가, 관악구 소재 지인 주거지에서 붙잡혔습니다.

A 씨는 사옥에서 청소 관련 업무를 해왔고, B 씨도 사옥에서 근무하다 최근 사직서를 낸 것으로 알려졌습니다.

사건 발생 약 10시간 만에 A 씨를 긴급체포한 경찰은 A 씨가 흉기를 휘두르기 전에 방화를 준비한 정황도 확인해 방화 예비 혐의를 적용했습니다.

이날 오후 1시쯤 오른쪽 다리에 붕대(깁스)를 한 채 법원에 출석한 A 씨는 "피해자에게 할 말 있느냐" 등 취재진 질문에 답하지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김덕현 기자 사진
김덕현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지