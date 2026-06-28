뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

방화 준비한 정황도…'일민미술관 흉기 난동' 70대 구속

작성 2026.06.28 17:14 수정 2026.06.28 17:41 조회수
방화 준비한 정황도…'일민미술관 흉기 난동' 70대 구속
▲ 동아일보 일민미술관

서울 광화문 동아일보 사옥 일민미술관에서 흉기를 휘둘러 다치게 한 70대 남성 A 씨가 오늘(28일) 구속됐습니다.

서울중앙지법은 오늘 오후 2시부터 살인미수와 방화 예비 혐의를 받는 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행한 뒤 증거 인멸과 도주 염려가 있다고 판단해 구속영장을 발부했습니다.

A 씨는 지난 26일 오전 7시 47분쯤 일민미술관에서 지인 사이인 40대 B 씨에게 낫을 휘둘러 다치게 한 혐의를 받습니다.

범행 직후 A 씨는 택시를 타고 용산구 삼각지와 동작구 노량진 등을 거쳐 도주하다가, 관악구에 있는 지인 주거지에서 경찰에 붙잡혔습니다.

A 씨는 해당 사옥에서 청소 관련 업무를 해왔으며, 피해자 B 씨 역시 같은 곳에서 근무하다 최근 사직서를 낸 것으로 알려졌습니다.

경찰은 사건 발생 약 10시간 만에 A 씨를 긴급체포했으며, 조사 과정에서 그가 흉기를 휘두르기 전 방화를 준비한 정황을 확인해 방화 예비 혐의를 추가로 적용했습니다.

오늘 오후 1시 6분쯤 오른쪽 다리에 붕대를 감은 채 법원에 출석한 A 씨는 심경이나 피해자에게 할 말이 있는지 묻는 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않았습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지