이란 "미 공격, MOU 명백히 위반…약속 존중 안 해" 맹비난

▲ 미국 이란

이란 외무부는 현지시간 28일 이틀째 자국을 공격한 미국을 향해 종전 양해각서(MOU)를 지키지 않는 행위라고 맹비난했습니다.이란 외무부는 성명에서 "테러리스트 집단 미군이 새벽에 이란 남부 해안의 여러 감시 시설을 공습한 것을 강력히 규탄한다"며 "이는 유엔 헌장 2조 4항, 그리고 이달 18일 체결된 종전 MOU 1조를 명백히 위반하는 행위"라고 밝혔습니다.이어 "이 잔혹한 공격은 미국 정권이 약속을 조금도 존중하지 않고, 약속을 어기는 것이 그들의 본성임을 보여준다"고 주장했습니다.이란 외무부는 또 "유엔 헌장 51조에 따라 미국의 군사적 침략에 맞서 이란의 국가 주권과 영토 보전을 수호하겠다는 결의를 강조한다"고 말했습니다.미국에 대한 군사행동을 멈추지 않겠다는 뜻을 내비친 것으로 풀이됩니다.앞서 이날 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 새벽 미군의 공습에 대한 보복 차원에서 쿠웨이트 알리 알 살렘 공군기지와 바레인 살만항의 미 해군 제5함대 기지 등 미군 주요 인프라 시설 8곳을 타격했다고 밝혔습니다.IRGC는 "어떤 구실로든 적이 감행하는 모든 공격에 대해 강력하게 대응하겠다"며 "휴전 위반은 '이슬라마바드 MOU 1조 위반이며, 이는 모든 절차를 전면 중단시킬 수 있음을 적에게 경고한다"고 강조했습니다.사르다르 모헤비 IRGC 대변인은 이날 이란 반관영 SNN 통신 인터뷰에서 미국을 겨냥해 "적은 기만적이며 신뢰할 수 없다"며 "적이 합의를 위반할 때마다 이전보다 더 강력하게 대응하겠다"고 말했습니다.