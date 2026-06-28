지진 직전 휴대폰이 먼저 울렸다…구글 '지진 경보' 시스템

▲ 지진으로 건물이 무너진 베네수엘라

지난 24일(현지시간) 베네수엘라 카라카스에 사는 호세 플로레스는 가족과 함께 영화관에 가던 중 구글 안드로이드폰으로 지진 경보를 받았습니다.휴대전화에서 경보음이 울린 뒤 6초가 지나자 땅이 마구 흔들리기 시작했습니다.지진 발생 전 구글 안드로이드폰이 초기 파동을 감지해 먼저 경보를 울린 것입니다.국가 차원의 조기 지진 경보 시스템이 없는 베네수엘라에서 이번 강진이 발생하기 최대 2분 전에 구글 안드로이드 휴대전화로 지진 경보를 받은 사람은 총 1천140만명에 달한다고 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 현지시간 27일 보도했습니다.구글 지진 경보 시스템은 가속도계가 내장된 20억대 이상의 휴대전화기에서 자료를 수집해 작동합니다.화면 회전을 감시하는 센서로 미세한 진동을 감지해 규모 4.5 이상의 지진에 대해 경보를 울리는 방식입니다.지진이 일어나면 먼저 속도는 빠르지만 강도는 약한 P파가 발생한 뒤 강도가 강한 S파가 뒤따르는데, 안드로이드 스마트폰은 P파를 감지해 지진의 위치와 규모를 측정하고 이를 피해지역에 있는 휴대전화로 알립니다.구글의 수석 엔지니어 마크 스토가이티스에 따르면 안드로이드 스마트폰은 베네수엘라 첫 지진의 P파를 3초 만에 감지했고, 6초 뒤 이를 식별해 첫 경보를 울렸습니다.이후 지진 규모가 커지는 것도 감지해 경보 지역을 확대했습니다.베네수엘라 지진의 규모는 7.2와 7.5로 매우 강했는데, 구글은 지진이 가장 강했던 지역 주민들에게 약 140만 건의 경보를 전송했습니다.NYT는 구글 안드로이드의 이런 조기 경보가 베네수엘라 지진 상황에서 생명을 구했는지 판단하기는 이르다면서도, 단 몇초만으로도 사람들이 보호조치를 취하기에 충분했을 수 있다고 짚었습니다.카라카스에서 이런 지진 경보를 받은 플로레스는 "처음에는 도로가 울퉁불퉁해서 그런 줄 알았는데 가로등이 흔들리는 걸 보고 심각한 상황이라는 것을 파악했다"며 앞으로는 이런 경보를 받으면 더 잘 대처할 수 있을 것이라고 말했습니다.그는 "경보를 받는 것은 매우 도움이 된다"며 "마치 지진을 거의 예측한 것 같았다"고 덧붙였습니다.NYT는 전 세계 스마트폰의 약 70%가 구글 안드로이드 운영체제를 채택하고 있고, 2025년 발표된 논문에 따르면 구글의 지진 감지 시스템은 스마트폰이 사용되는 곳이라면 어디서든 작동했다고 전했습니다.지난 24일 발생한 강진으로 베네수엘라에서는 지금까지 1천400명 이상이 숨지고 3천200여 명이 다쳤으며 실종자는 7만 명에 육박합니다.