32강 탈락하자 조나단에 화풀이?…쏟아진 악플

한국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 32강 진출이 무산된 뒤, 콩고민주공화국 출신 방송인 조나단을 향한 일부 네티즌들의 악성 댓글이 이어지며 눈살을 찌푸리게 했습니다.



홍명보 감독이 이끄는 한국은 오늘(28일) 조별리그를 1승 2패, 승점 3으로 마친 뒤 각 조 3위 팀 순위 경쟁에서 8위 밖으로 밀리며 32강 진출에 실패했습니다.



한국의 탈락은 K조 경기 결과와도 맞물렸는데 콩고민주공화국이 우즈베키스탄을 3-1로 꺾으면서 조 3위를 차지했고, 그 결과로 한국의 32강 진출 가능성이 끝내 사라졌습니다.



이후 일부 네티즌들이 콩고민주공화국 출신인 방송인 조나단의 인스타그램을 찾아가 악성 댓글을 퍼부은 겁니다.



댓글에는 "한국 국민들한테 사과하세요", "너 때문에 32강 못 간 거야", "콩고 응원한 거 아니냐", "사과문 올려라", "국외 추방" 등 경기와 무관한 비난과 인종차별성 표현까지 담긴 글이 이어졌습니다.



이번 경기와 아무런 관련이 없는 조나단이 단지 출신 국가를 이유로 맹비난의 대상이 된 겁니다.



조나단은 아무런 입장을 밝히지 않았습니다.



2000년 콩고민주공화국에서 태어난 조나단은 2008년 가족과 함께 한국에 입국했습니다.



이후 방송 활동을 이어오며 자신을 '대한콩고인'이라고 소개하는 등 한국에 대한 애정을 꾸준히 드러냈습니다.



최근엔 귀화 시험을 마치고 결과를 기다리고 있다고 밝히기도 했습니다.



조나단을 향한 악성 댓글을 비판하는 목소리도 이어졌는데 네티즌들은 "왜 아무 잘못 없는 사람에게 화풀이를 하느냐", "국적을 이유로 비난하는 건 잘못된 일", "대한민국 국민으로 미안하다"는 등의 댓글을 남기며 응원을 보냈습니다.



한국의 월드컵 탈락에 대한 실망이 경기와 무관한 개인에게 '엉뚱한 분풀이'로 이어졌다는 지적도 이어졌습니다.



한편 이번 32강 진출 실패로 홍명보 감독은 2014년 브라질 대회에 이어 12년 만에 지도자로 도전한 월드컵에서도 또 쓴맛을 보게 됐습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정ㅈ우, 제작: 디지털뉴스부)