[자막뉴스] '삼전닉스' 50배 도박판 열렸다…'코스피'로 밤새 돈 쓸어담는 '이곳'

세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스가 삼성전자와 SK하이닉스에 50배 레버리지, 코스피엔 최대 150배 레버리지를 걸 수 있는 선물 상품을 팔고 있습니다.



미국 뉴욕 증시에 상장된 코스피 3배 레버리지 ETF 'KORU'에 투자자가 최대 50배 레버리지를 추가로 걸 수 있는 초유의 파생상품입니다.



코스피가 1%만 상승해도 최대 150%의 이익을 거둘 수 있지만, 반대로 조금만 하락해도 원금을 모두 잃을 수 있습니다.



가상자산업계에 따르면, 바이낸스는 지난 22일 KORU에 최대 20배 레버리지 투자가 가능한 'KORUUSDT'를 거래 지원하기 시작했습니다.



이어 26일에는 KORU에 최대 50배 레버리지, 즉 코스피에 150배 레버리지를 걸 수 있는 상품을 추가 상장했습니다.



앞서 지난 2일 삼성전자, SK하이닉스, 현대차에 각 20배씩 레버리지 투자를 할 수 있는 'SAMSUNGUSDT', 'SKHYNIXUSDT', 'HYUNDAIUSDT'를 일제히 상장한 뒤 투자자 반응이 뜨거워지자 신상품을 선보인 것입니다.



바이낸스는 현재 'SAMSUNGUSDT'와 'SKHYNIXUSDT'도 최대 레버리지 배수를 50배로 상향 조정한 상태입니다.



특별한 투자 제한은 없습니다.



원화 입출금 계좌가 있는 사람이면 누구나 업비트, 빗썸 같은 국내 가상자산 거래소에서 원화로 테더(USDT)를 구매한 뒤 이를 무국적 거래소인 바이낸스로 보내 거래할 수 있습니다.



국내 증시에서는 상상할 수 없는 이들 고위험 상품에는 이미 거액의 투자가 집중됐는데, 이들 중 상당수가 국내 투자자로 짐작되고 있습니다.



KORUUSDT 거래량은 상장된 22일부터 26일까지 1조 1천억 원이 넘는 규모로 트레이딩뷰는 집계했습니다.



SKHYNIXUSDT의 누적 거래액은 지난 2일부터 26일까지 64억 2천만 달러를 넘어 10조 원에 육박했습니다.



바이낸스 거래 과정에서 치명적인 금융사고가 발생하더라도 사실상 치외법권에 속해 소비자 보호 안전망이 시급하다는 지적이 나오고 있습니다.



미국, 일본, 영국 등 선진국 금융당국은 자국민의 바이낸스 가입을 막아둔 상태입니다.



한 국내 거래소 관계자는 "규제 사각지대에서 국내 증시 호황의 과실을 바이낸스가 따먹고 있다"며 "들여다보면 무법지대 도박판이 따로 없다"고 비판했습니다.



(취재: 권애리, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)