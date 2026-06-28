[날씨] 주말 불볕더위 기승…내일도 서쪽 중심 무더위

오늘(28일) 불볕더위가 기승입니다.



서울의 낮 최고기온 31도를 넘어섰고요.



대부분 지역의 낮 기온 30도 안팎으로 낮 더위가 나타났습니다.



월요일인 내일도 서쪽 지역을 중심으로는 더위가 이어지겠습니다.



더위에 지치지 않도록 수분을 잘 섭취해 주시는 등 건강 관리 신경 써주셔야겠습니다.



오늘 오후부터 밤사이에는 서쪽 지역을 중심으로 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠는데요.



중부 내륙 지역을 중심으로는 소나기가 내릴 때 돌풍과 천둥, 번개를 동반하겠고 또 우박이 떨어지는 곳도 있어 주의가 필요하겠습니다.



내일 아침 기온도 살펴봅니다.



서울의 아침 최저기온 21도, 대구가 19도에서 출발하겠습니다.



하늘 맑게 드러나면서 내일도 자외선 지수 매우 높음에서 또 남부를 중심으로 위험 수준까지 오르는 곳도 있겠습니다.



자외선 차단에 신경 써주셔야겠습니다.



수요일을 시작으로 제주 지역에 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)