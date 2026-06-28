카카오 기프티콘 환불 바뀐다…5만 원 넘으면 95%

▲ 카카오 선물하기

카카오톡 선물하기 등에서 사용되는 모바일 상품권에 대해 유효기간이 지난 5만 원 초과 상품권을 환불받는 경우 소비자가 돌려받는 금액의 비율이 오는 8월부터 기존 90%에서 95%로 인상됩니다.IT 업계에 따르면 카카오는 지난 22일 이 같은 내용을 골자로 한 카카오 전자금융거래 이용약관 개정 안내를 공지했습니다.공정거래위원회가 고시한 신유형 상품권 표준약관 개정안을 서비스에 반영하는 데 따른 조칩니다.기존에는 유효기간이 만료된 모바일 교환권의 환불을 요청할 경우 금액과 관계없이 구매 금액의 90%만 현금으로 환불받을 수 있었습니다.나머지 10%는 플랫폼 운영이나 환불 처리에 따른 수수료 명목으로 차감되어 소비자의 불만이 지속해서 제기됐습니다.새로운 약관이 적용되면 5만 원 이하의 모바일 상품권은 기존대로 90% 환불 비율이 유지되지만 5만 원을 초과하는 고액 상품권의 경우 환불 비율이 95%로 상향 조정됩니다.아울러 현금 대신 카카오쇼핑 포인트 등으로 환불받는 방식을 선택할 경우에는 수수료 차감 없이 100% 전액을 포인트로 전환할 수 있게 됐습니다.또한 소멸시효 완성 전 사전 통지 조항이 새롭게 마련됐습니다.모바일 상품권이나 포인트의 경우 현행법상 5년의 소멸시효가 지나면 이용자의 권리가 소멸되는데, 카카오는 앞으로 소멸 시효가 도래하기 전에 이용자에게 선불지급수단의 잔액과 소멸 예정 사실을 의무적으로 사전 안내하기로 했습니다.이용자는 카카오페이 등 결제 서비스 이용 시 출금 동의를 진행하고, 해당 계좌 원장에 출금 기록이 기입되기 전까지 서비스 화면을 통해 언제든 동의를 철회하거나 계좌 등록을 말소할 수 있습니다.(사진=카카오 웹사이트 캡처, 연합뉴스)