메시 '역대 최다 7경기 연속 골'…아르헨 3연승 32강행

▲ 골세리머니를 펼치는 리오넬 메시

'디펜딩 챔피언' 아르헨티나가 '슈퍼스타' 리오넬 메시의 3경기 연속골을 앞세워 요르단을 완파하고 2026 북중미 월드컵 조별리그를 3연승으로 마무리했습니다.아르헨티나는 오늘(28일) 미국 텍사스주 댈러스 스타디움에서 열린 대회 조별리그 J조 3차전 최종전에서 요르단에 3대 1로 이겼습니다.이로써 쾌조의 3연승(승점 9)을 따낸 아르헨티나와 이날 알제리(승점 4·1승 1무 1패·골득실-2)와 3대 3으로 비긴 오스트리아(승점 4·1승 1무 1패·골득실0)가 나란히 J조 1, 2위로 32강 티켓을 완성했습니다.요르단은 3연패로 조별리그를 끝냈습니다.조 3위를 차지한 알제리는 조 3위 팀들 가운데 6위에 랭크되며 마지막 1장 남은 32강 티켓의 주인공이 됐습니다.2014년 대회에서 16강 진출의 기적을 일궈냈던 알제리는 12년 만에 나선 월드컵 무대에서 역대 2번째 조별리그 통과의 기쁨을 맛봤습니다.이날 아르헨티나는 요르단을 맞아 '축구의 신' 리오넬 메시가 벤치를 지킨 가운데 훌리안 알바레스와 라우타로 마르티네스를 최전방 투톱 스트라이커로 놓고 출발했습니다.요르단은 K리그1 FC서울의 수비수 야잔 알아랍이 센터백으로 선발 출전해 아르헨티나의 공세를 막을 채비를 했습니다.하지만 메시가 빠졌어도 아르헨티나의 전력은 강했습니다.아르헨티나는 전반 19분 페널티아크 오른쪽에서 따낸 프리킥 기회에서 조바니 로셀소가 기막힌 왼발 슈팅으로 선제골 사냥에 성공했습니다.아르헨티나 대표팀에서 메시(5골) 이외의 선수가 골을 뽑아낸 것은 로셀소가 처음이었습니다.메시는 알제리와 1차전에서 해트트릭으로 3대 0 대승을 완성했고, 오스트리아와 2차전에서도 멀티 골로 2-0 승리를 이끌며 1∼2차전에서 터진 아르헨티나 득점을 모두 책임졌습니다.아르헨티나는 전반 27분 마르티네스의 헤더가 크로스바를 맞고 나오자 알바레스가 헤더로 득점을 노렸지만 골키퍼 선방에 막혀 뜻을 이루지 못했습니다.하지만 알바레스가 헤더를 시도하는 과정에서 요르단 수비수의 발에 얼굴을 맞으면서 주심은 페널티킥을 선언했습니다.아르헨티나는 전반 31분 마르티네스가 페널티킥 득점에 성공, 2대 0으로 전반을 마쳤습니다.전반에 좀처럼 슈팅 기회를 잡지 못한 요르단은 후반 10분 추격 골 사냥에 성공했습니다.페널티지역 오른쪽 측면에서 에산 하다드가 투입한 크로스를 무사 알타마리가 페널티지역 정면으로 쇄도하며 왼발 슈팅으로 골 맛을 봤습니다.아르헨티나의 이번 대회 첫 실점이었습니다.아르헨티나는 후반 15분 마르티네스를 빼고 벤치에서 대기하던 메시를 투입했고, 메시는 월드컵 역대 최다 경기 출전 기록을 29경기로 늘렸습니다.7만여 관중의 기립박수 속에 등장한 메시는 후반 35분 페널티아크 앞에서 얻은 프리킥 기회에서 기막힌 왼발 슈팅으로 요르단의 골 그물을 흔들었습니다.조별리그에서 3경기 연속골을 완성한 메시는 6호 골로 득점 단독 선두 자리를 이어갔습니다.더불어 메시는 2022년 대회 16강전 득점을 시작으로 이번 대회 조별리그 3경기까지 7경기 연속골을 뽑아내 쥐스트 퐁텐(프랑스)과 자이르지유(브라질·이상 6경기 연속골)를 넘어 '역대 월드컵 최다 경기 연속골'의 주인공으로 우뚝 섰습니다.메시는 월드컵 개인 통산 최다 골도 19골로 늘리면서 아르헨티나의 3대 1 승리를 매조졌습니다.미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 또 다른 J조 최종전에서는 리야드 마레즈의 멀티 골을 앞세운 알제리가 오스트리아와 난타전 끝에 3대 3으로 비기면서 32강 고지를 밟았습니다.전반 28분 만에 오스트리아의 마르코 아르나우토비치가 장군을 외치자 알제리의 라피크 벨갈리가 전반 45분 동점 골을 뽑아내며 멍군을 외쳤습니다.후반 10분 오스트리아의 마르셀 자비처에게 추가 골을 내준 알제리는 후반 15분 마레즈가 재동점골을 뽑아내며 균형을 이어갔습니다.알제리는 후반 추가시간 3분 마레즈의 멀티 골이 폭발하며 조 2위로 뛰어오를 기회를 잡았지만 경기 종료 직전 오스트리아의 사샤 칼라이지치에게 헤더 동점 골을 내주며 3대 3 무승부에 만족해야 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)