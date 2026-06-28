1조 원대 사이트 운영자까지…경찰, 사이버도박 2천여 명 집중 검거

▲ 사이버도박 검거 현장

경찰청 국가수사본부는 지난해 11월부터 7개월간 집중단속을 벌여 사이버도박 사범을 2천 명 넘게 검거했다고 오늘(28일) 밝혔습니다.검거된 피의자는 2천319명(1천746건)이며 154명이 구속됐습니다.이번 단속은 해외로 도피했거나 국내외를 오가며 판돈만 수천억 원에서 1조 원대에 이르는 대규모 도박 사이트를 운영한 총책급 검거에 집중했다고 경찰청은 밝혔습니다.5년간 베트남에서 1조 3천100억 원 규모의 불법 도박 사이트를 운영한 총책 등 63명을 검거해 5명을 구속한 경남경찰청의 성과가 대표적입니다.이 일당은 불법 사이트의 주소와 계좌를 수시로 변경하며 수사망을 피해 왔습니다.경찰은 387억 원의 범죄 수익을 기소 전 추징보전 했습니다.제주경찰청도 베트남과 국내에 사무실을 두고 5년간 3천395억 원 규모의 도박 사이트를 운영한 총책 등 17명을 검거해 이 중 9명을 구속했습니다.경찰청이 7개월간 기소 전 몰수·추징 보전한 범죄수익은 1천72억 원입니다.전년 같은 기간보다 2.3배로 늘어난 수치입니다.운영 자금줄을 끊어 조직을 와해시키기 위해 외제차, 예금채권 등 범죄 수익을 끝까지 추적했다고 경찰청은 전했습니다.경찰은 추적을 피해 해외로 도피한 75명에 대해서는 체류국 수사기관과 공조를 통해 신병을 확보했습니다.이중 필리핀·캄보디아 등에서 사무실을 두고 불법 도박 사이트를 운영한 15명을 국내로 송환한 뒤 구속했습니다.경찰은 도박사이트 공급망 차단에도 나섰습니다.사이트 운영진을 검거하더라도 유사한 사이트가 지속해서 개설되는 점에 주목한 겁니다.압수한 관리자 페이지, 피의자 진술 등을 분석한 결과 다수의 사이트가 같은 기술을 기반으로 한 플랫폼을 사용하는 것으로 조사됐습니다.경찰은 도박사이트를 전문으로 제작·공급하는 해당 업체를 추적할 방침입니다.검거된 피의자는 연령대별로 30대(24.7%)가 가장 많았고, 20대(23.6%), 40대(22.1%), 50대(12.9%), 10대(10.3%), 60대 이상(6.4%) 순이었습니다.20대와 30대는 불법 스포츠토토 비중이 각각 30%대로 가장 많았고, 50대와 60대 이상은 경마·경륜·경정 등이 20∼30%대로 가장 큰 비중을 차지했습니다.10대의 경우 도박 금액이 소액이고 관련 전과가 없을 경우 입건 대신 청소년선도심사위원회에 돌려보내는 등 선도와 재범 방지에 중점을 뒀고 비중이 작았습니다.경찰은 하반기에도 도박사이트 총책급 추적을 이어갈 방침입니다.경찰청 박우현 사이버수사심의관은 "사이버도박은 막대한 범죄수익을 기반으로 국경을 넘나들며 진화하는 초국경 범죄"라며 "하부조직원 검거에 머무르지 않고 총책과 사이트 공급업자를 적극 검거하겠다"고 말했습니다.(사진=경찰청 제공)