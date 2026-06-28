작년 하반기 대부업 대출 잔액·이용자 동반 증가

▲ 금융감독원

작년 하반기 대부업권 대출잔액과 이용자 수가 증가했습니다.12%를 웃돌던 대형 대부업체의 연체율도 10% 수준으로 내려왔습니다.금융감독원이 발표한 '2025년 하반기 대부업 실태조사 결과'에 따르면 작년 말 기준 전체 대부업권의 대출 규모는 13조 1천402억 원으로 작년 6월 말보다 6천849억 원, 5.5% 증가했습니다.금감원은 "기준금리가 연 2.5%로 하락하는 등 조달 여건이 나아지면서 대형 대부업자의 개인신용대출이 948억 원 증가하고, 계열사 거액 대출이 3천68억 원 늘어난 데 따른 것"이라고 설명했습니다.대출 유형별로 신용대출이 5조 3천930억 원 담보대출이 7조 7천472억 원으로 각각 6%, 5.1% 증가했습니다.대부업 이용자 수 역시 73만 1천 명으로 상반기보다 1만 4천 명, 2.0% 늘었습니다.등록 대부업자의 전체 평균 대출 금리는 연 13.9%로 작년 6월 말과 동일했습니다.다만 전체 평균 대출금리는 상대적으로 금리가 낮은 법인 신용대출 및 담보대출이 포함돼 개인신용대출 금리에 비해 낮게 나타났습니다.자산 100억 원 이상 대형 대부업자 기준 1인당 개인신용대출 금리는 연 18.8%로 0.7%포인트 상승했습니다.1인당 개인신용대출 잔액은 10만 원 증가한 569만 원으로 집계됐습니다.대형 대부업자의 원리금 연체 30일 이상 연체율은 10.2%로 작년 상반기 12.1%보다 1.9%p 하락했습니다.연체 채권 매각 확대로 연체 잔액이 1천204억 원 감소하고, 고·중신용자 및 계열사 대상 신규대출이 늘어난 영향입니다.한편, 작년 말 기준 등록 대부업자는 7천696개로 작년 상반기보다 507개 감소했습니다.특히 영세한 지자체 등록 개인 대부업자가 523개 줄어든 결과입니다.금감원은 대부업권의 고·중신용자 대상 영업 확대에 "취약계층 신용공급이 위축되지 않도록 저신용층 신용대출 취급 현황 모니터링 등 감독을 강화하겠다"고 밝혔습니다.아울러 지자체와 협력해 개정 대부업법에 따른 지자체 등록 대부업자의 자기자본 요건 충족 여부를 사전에 점검하고 지도하겠다는 방침입니다.