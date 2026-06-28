이란 "미군 시설 8곳 파괴…휴전 위반 땐 외교 중단" 주장

▲ 이란 테헤란 시내의 반미선전 벽화

이란이 쿠웨이트와 바레인의 미군 기지를 겨냥한 보복 공격에 나섰습니다.현지시간 28일 타스통신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미국 공습에 대한 보복 차원에서 미사일과 드론 공격을 통해 쿠웨이트 알리 알 살렘 공군기지와 바레인 살만항의 미 해군 제5함대 기지 등 미군 주요 인프라 시설 8곳을 파괴했다고 주장했습니다.이어 혁명수비대는 미국이 양국 간 휴전 양해각서(MOU)를 계속 위반할 경우 모든 외교 절차를 전면 중단하겠다고 위협했습니다.혁명수비대 해군사령부는 "중동 지역의 미군 기지는 앞으로 며칠 동안 지옥을 경험하게 될 것"이라며 추가 공격 가능성을 시사했습니다.미국도 이란이 미사일과 드론을 발사한 사실을 확인했습니다.미국 당국자는 로이터통신에 이란이 바레인과 쿠웨이트 등을 향해 다수의 미사일과 드론을 발사했다고 확인하면서도 "현재까지 미군 사상자나 주요 시설 피해는 보고되지 않았다"고 밝혔습니다.쿠웨이트 군은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 방공망이 적대적인 미사일과 드론을 요격했다고 밝혔고, 바레인 내무부도 공습경보 사이렌을 울린 뒤 주민들에게 대피를 당부했습니다.미국과 이란은 지난달 종전 MOU 체결 이후 호르무즈 해협 민간 선박 공격과 이에 대한 미군 공습, 이란의 보복 공격을 반복하고 있습니다.미국은 지난 25일 호르무즈 해협을 통과하던 민간 선박이 이란의 공격을 받자 이란 군사시설을 공습했고, 27일 유조선이 다시 공격받자 추가 공습을 단행했습니다.이에 이란이 쿠웨이트와 바레인의 미군 시설을 겨냥한 공격에 나서면서 양국 간 긴장이 다시 고조되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)