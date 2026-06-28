홍명보호, 처음으로 행사 없이 30일 귀국

▲ 홍명보

2026 북중미 월드컵에서 사상 최악의 성적을 낸 홍명보호가 귀국 행사 없이 30일 귀국합니다.대한축구협회는 홍명보 감독이 이끌어 온 축구대표팀이 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다고 오늘(28일) 밝혔습니다.홍 감독과 함께 조현우(울산), 김민재(뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄프턴), 백승호(버밍엄시티), 김문환(대전), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다) 등 선수 8명이 28일 멕시코 과달라하라를 떠나 미국을 경유해 인천국제공항으로 귀국합니다.축구협회는 "별도 귀국 행사는 없다"고 밝혔습니다.2002 한일 월드컵 이후 원정으로 치른 월드컵에서 대표팀이 공항 행사 없이 귀국하는 건 이번이 처음입니다.앞서 사상 최악의 월드컵이라는 평가를 받은 2014년 브라질 대회(1무 2패) 때도 귀국 행사는 했습니다.당시 팀을 지휘했던 홍 감독과 선수들 앞에 팬들이 '엿'을 던졌습니다.홍 감독과 함께 귀국하는 8명의 선수를 제외한 '캡틴' 손흥민(LAFC) 등 다른 선수들은 별도로 움직입니다.축구협회는 "나머지 선수들은 몇 명씩 그룹 지어서 한국에 7월 1일까지는 모두 귀국하는 것으로 준비하고 있다"고 전했습니다.조별리그 A조에서 1승 2패에 그쳐 조 3위로 밀려난 한국은 3위 간 경쟁에서 8위 밖으로 밀리면서 32강행 티켓을 따내지 못했습니다.이번 대회에서 처음으로 참가국이 48개국으로 확대됐습니다.32개국이 경쟁한 예전 대회 기준으로 따지면 본선 진출도 해내지 못한 거나 마찬가지입니다.한국 축구 대표팀은 2010년 남아공(16강), 2022년 카타르(16강) 대회에 이어 통산 3번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했으나 뜻을 이루지 못했습니다.