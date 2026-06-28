사상 최초 두 번째 도전서도 추락…명예 회복 실패한 홍명보 감독

▲ 홍명보 감독

홍명보 감독(57)의 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 대표팀 사령탑으로서 두 번째 도전도 끝내 실패로 마무리됐습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 1승 2패로 A조 3위에 머물렀습니다.12개 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 오를 수 있었으나 점점 쪼그라들던 희망이 조별리그 마지막 날인 28일, 완전히 사라졌습니다.홍 감독에게는 이번 대회가 선수와 지도자를 합쳐 7번째 참가한 월드컵입니다.선수 시절 1990년 이탈리아 대회부터 2002년 한일 대회까지 4회 연속 월드컵 그라운드를 누빈 홍 감독은 2006년 독일 대회는 딕 아드보카트(네덜란드) 감독의 코치로 참여했습니다.이후 2014년 브라질 대회에서 처음 월드컵 대표팀 지휘봉을 잡았고, 12년 뒤인 올해 북중미 대회에서 다시 태극전사들을 지휘했습니다.이번 대회까지 11회 연속이자 통산 12번째 월드컵 본선에 오른 한국 대표팀을 이끌고 두 번이나 대회에 참가한 사령탑은 홍 감독뿐입니다.그동안은 실패한 지도자에게 명예 회복할 기회는 물론, '4강 신화'를 쓰고 '원정 대회 16강'을 이끈 감독에게 영광을 재현할 기회도 주어지지 않았습니다.그런데 브라질 대회에서 제대로 쓴맛을 본 든 홍 감독이 처음으로 다시 월드컵 대표팀을 지휘할 기회를 얻었습니다.홍 감독은 브라질 월드컵에서 '의리 축구' 논란 속에 1승도 거두지 못하고 1무 2패로 쓸쓸하게 발길을 돌리며 축구 인생 최고의 시련을 겪었습니다.당시 홍 감독이 대표팀을 이끈 1년간의 성적은 5승 4무 10패였습니다.2024년 7월 홍 감독이 대표팀 사령탑에 다시 오른 뒤에는 선임 과정에서의 불공정 논란이 이어지며 한국 축구에 깊은 상처를 냈습니다.홍명보호는 박수받지 못한 채 북중미 월드컵에 나섰습니다.이번 대회에서는 상대적으로 조 편성도 무난했고, 조별리그 순위만 잘 관리하면 이후 토너먼트 대진도 괜찮은 편이었습니다.체코와 1차전 2대 1 역전승으로 홍 감독이 월드컵 사령탑으로 4경기 만에 첫 승리를 수확할 때까지는 좋았습니다.홍 감독은 2002년 한일 대회 거스 히딩크(네덜란드, 3승 2무 2패), 2006 독일 대회 아드보카트(1승 1무 1패), 2010 남아프리카공화국 대회 허정무(1승 1무 2패), 2018 러시아 대회 신태용(1승 2패), 2022 카타르 대회 파울루 벤투(포르투갈, 1승 1무 2패) 감독에 이어 한국 축구 역사상 6번째로 월드컵 승리를 지휘한 사령탑이 됐습니다.한국인 지도자로는 허정무, 신태용 감독에 이어 세 번째였습니다.이제 1승만 더하면 히딩크 감독에 이어 두 번째이자 한국인으로는 최초로 월드컵 2승을 거둔 한국 대표팀 감독이 될 수 있었습니다.하지만 공동 개최국 멕시코와 경기에서 0대 1로 패한 데 이어 같은 조에서 최약체로 꼽히던 남아공에도 졸전 끝에 0대 1로 패하면서 홍 감독의 이번 월드컵도 막을 내렸습니다.두 대회에 나서고도 히딩크 감독(7경기)보다 적은 6경기를 이끈 홍 감독의 월드컵 사령탑으로서 성적은 1승 1무 4패가 됐습니다.(사진=연합뉴스)