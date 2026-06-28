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[날씨] 낮 최고 32도 무더위…서쪽 곳곳 요란한 소나기

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작성 2026.06.28 12:38 조회수
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오늘(28일) 외출하실 때는 시원한 옷차림이 좋겠습니다.

불볕더위가 기승이겠습니다.

서울과 광주 등 서쪽 곳곳에서 낮 최고 기온 32도까지 오르며 덥겠습니다.

반면 동해안 지역은 강릉의 기온 28도에 머물겠습니다.

오늘 서쪽 지역을 중심으로 오후부터 밤사이 요란한 소나기가 쏟아질 때 있겠는데요.

대기 상층에는 찬 공기가 위치하고 지상 부근에는 기온이 높다 보니 대기가 충돌하면서 소나기구름이 발달하게 됩니다.

오늘 소나기가 쏟아질 때는 중부 내륙을 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반하겠고요.

또 우박이 떨어지는 곳도 있어 주의가 필요하겠습니다.

볕을 가려줄 구름이 없다 보니 전국 곳곳에서 자외선 지수 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.

이 정도 볕에는 수십 분 내에도 화상을 입을 수 있기 때문에 외출하실 때는 긴소매 옷이나 양산 등으로 자외선 차단에 신경 써주셔야겠습니다.

월요일인 내일도 서쪽 곳곳에서는 소나기 예보가 나와 있고요.

수요일부터 제주 지역에 비가 내리겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
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