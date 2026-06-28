이란, 미 공습에 질세라 또 반격…"휴전 위반 땐 외교 중단" 위협

▲ 이란 테헤란 시내의 반미선전 벽화

미군이 호르무즈 해협을 지나는 상선을 공격한 이란의 행위에 책임을 물어 이란을 추가 공습했습니다.이란은 이에 맞서 바레인 등 주변국에 드론과 미사일을 발사해 반격했습니다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 국영 프레스TV를 통해 발표한 성명에서 미국 공습에 대한 보복 차원에서 쿠웨이트와 바레인의 미군 시설을 겨냥해 미사일과 드론을 동원한 공격을 했다고 주장했습니다.혁명수비대는 이어 "미국이 양국 간 휴전 합의를 계속 위반할 경우 모든 외교 절차는 전면 중단될 것"이라고 위협했습니다.이와 관련해 쿠웨이트 군은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "방공망으로 적의 공중 표적을 요격하고 있다"며 방공망 가동 사실을 공개했습니다.미국과 이란은 지난달 17일 종전 MOU 서명 이후 호르무즈 해협 민간 선박 공격과 이에 대한 미군 공습, 이란의 보복 공격으로 이어지는 악순환을 반복하고 있습니다.앞서 미국은 지난 25일 호르무즈 해협을 통과하던 민간 선박이 이란에 피격되자 응징 차원에서 이란의 군사 시설을 공습했습니다.또한 27일 호르무즈 해협의 유조선이 다시 공격받자 미국은 추가로 이란의 군사시설을 공격했고, 이란이 반격에 나서면서 양국 간 긴장이 다시 고조되고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)