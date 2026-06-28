서학 개미, 스페이스X 팔고 다시 반도체주 대량 순매수

▲ 마이크론

미국 우주기업 스페이스X 상장과 동시에 주식을 폭풍 매수했던 서학 개미(미 증시에 투자하는 개인 투자자)들이 다시 반도체 순매수로 태세를 전환한 것으로 나타났습니다.오늘(28일) 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 개인 투자자들이 지난주(22∼26일·조회 기준) 미 증시에서 가장 많이 사들인 주식은 미국 필라델피아 반도체 지수를 정방향 3배로 추종하는 '속슬'(DIREXION DAILY SEMICONDUCTORS BULL 3X SHS ETF)이었습니다.이 기간 서학 개미들의 이 종목 순매수 규모는 6억 2천767만 달러(9천639억 원)로 1조 원에 육박했습니다.순매수 2위는 마이크론으로 3억 125만 달러였고, 3위와 4위는 '라운드힐 메모리 ETF'(2억 849만 달러)와 인텔(1억 3천406만 달러)이었습니다.'라운드힐 메모리'는 삼성전자와 SK하이닉스를 담고 있는 ETF입니다.순매수 1∼4위가 모두 반도체 관련 종목인 것입니다.이는 스페이스X 상장(12일) 이후 나흘간 총 19억 4천960만 달러어치 폭풍 매수했던 것과는 비교됩니다.같은 기간 서학 개미들은 스페이스X 주식은 6천920만 달러 순매도했습니다.차익실현에 나선 것으로 보입니다.스페이스x는 상장 이후 공모가(135달러)를 크게 웃돌며 200달러를 넘었다가 지난 25일에는 153달러까지 하락하기도 했습니다.반면, 지난 23일 1천51.77달러였던 마이크론 주가는 3분기(3∼5월) 매출이 전년 같은 기간 대비 345.7% 폭증했다고 발표하면서 지난 25일에는 1천213.56달러로 크게 뛰어오른 바 있습니다.이로써 서학 개미들이 보유한 '속슬' 보유금액(평가금액)은 62억 2천338만 달러(9조 5천578억 원)로, 10조 원에 육박하고 있습니다.개인들이 보유한 미 주식 랭킹 네 번째에 해당합니다.마이크론 보유금액(59억 3천549만 달러)은 다섯 번째입니다.서학 개미들이 보유하고 있는 스페이스X 평가금액은 16억 1천979만 달러(2조 4천876억)로 줄어들며 24번째에 자리했습니다.평가금액은 주가 상승 등의 영향으로 지난 18일에는 19억 1천486만 달러까지 치솟기도 했습니다.지난 4월과 5월 두 달간 미 증시에서 순매도를 기록했던 서학 개미들은 이달에는 스페이스X와 반도체주 매입으로 8억 7천만 달러의 순매수를 나타내고 있습니다.(사진=게티이미지)