카카오 노조, 29일 집단행동…교섭 합의 끝내 불발

카카오 노조가 성과급 보상체계를 둘러싼 사측과의 교섭에서 합의점을 찾지 못하면서 내일(29일) 조합원들이 전일 연차·오프를 사용하는 방식의 '로그아웃데이'를 예정대로 진행합니다.



사측은 노조와 대화를 이어가는 한편 서비스 운영에 차질이 없도록 실시간 대응 체계를 유지하겠다는 입장입니다.



카카오 노조는 지난 10일 반일 파업에 이어 오는 29일에도 '로그아웃데이'를 진행할 예정입니다.



노조에 따르면 로그아웃데이는 조합원들이 전일 연차나 전일 오프를 사용해 업무를 하지 않고 사내 업무 시스템에서도 로그아웃하는 방식입니다.



대상은 지난 1차 파업과 마찬가지로 카카오, 카카오페이, 카카오엔터프라이즈, 디케이테크인, 엑스엘게임즈 등 5개 법인입니다.



카카오 본사 노조 조합원은 약 2천500명으로, 업계에서는 계열사 조합원을 포함하면 이번 집단행동 참여 대상이 최대 3천 명 규모에 이를 것으로 보고 있습니다.



다만 실제 참여 인원은 파업 당일 확정될 전망입니다.



노조는 이번에도 오프라인 집회나 별도 입장 발표는 계획하지 않고 있으며, 향후 추가 대응 방식은 교섭 상황 등을 고려해 결정한다는 입장입니다.



카카오 노사는 성과급 보상체계를 둘러싼 단체협약 교섭이 지난 5월 결렬된 이후 두 달째 이견을 좁히지 못하고 있습니다.



노조는 영업이익의 약 13∼14% 수준인 천만 원 상당의 성과급 지급을 요구하고 있으나, 사측은 해당 요구가 회사 경영에 부담이 되는 수준이라며 수용하기 어렵다는 입장입니다.



IT업계에서는 이번 로그아웃데이가 반일이었던 1차 파업과 달리 조합원들이 전일 연차·오프를 사용하는 방식으로 진행되는 만큼 서비스 운영에 미칠 영향을 주시하고 있습니다.



지난 1차 파업에는 본사 기준 약 천 명, 5개 법인 기준 약 1천500명이 참여했지만 서비스 장애는 발생하지 않았습니다.



서비스 운영 업무 상당 부분이 자동화돼 있어 당시 서비스 영향은 제한적이었다는 평가가 나왔습니다.



다만 이번에는 노조가 참여 규모 확대를 예고한 데다 조합원들이 하루 동안 업무와 사내 시스템에서 모두 이탈하는 방식으로 진행되는 만큼 비상 상황 발생 시 대응에 영향을 줄 가능성이 있다는 관측도 나옵니다.



이에 대해 사측은 노조와의 협의를 이어가는 한편 안정적인 서비스 운영과 고객 영향 최소화를 위해 실시간 대응 체계를 유지한다는 방침입니다.