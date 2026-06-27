"평화 합의 하루 만에…이스라엘, 레바논 남부 공격"

▲ 이스라엘의 레바논 공습 (자료사진)

이스라엘이 레바논 남부 지역을 공격했다고 로이터·AFP통신 등이 보도했습니다.레바논 국영 통신에 따르면 현지 시간 27일 이스라엘 드론이 레바논 남부 나바티예 지역을 타격했습니다.이스라엘과 레바논 내 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 무력 충돌을 멈추기 위해 미국의 중재로 이스라엘과 레바논이 평화 기본 합의안에 서명한 지 하루 만입니다.마코 루비오 미 국무장관은 전날 워싱턴DC 국무부에서 예히엘 라이터 주미 이스라엘 대사, 나다 하마데 모아와드 주미 레바논 대사와 함께 평화 기본 합의안에 서명했습니다.다만 이번 합의는 이스라엘과 실질적으로 분쟁 중인 헤즈볼라가 참여하지 않았다는 점에서 한계가 있다는 관측이 나왔습니다.미국과 이란이 체결해 지난 18일 발효된 종전 양해각서에는 레바논을 포함한 모든 전선에서 군사작전을 종료한다는 내용이 담겼지만 이스라엘과 헤즈볼라 간 충돌이 계속되면서 휴전의 불안 요인으로 지목돼 왔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)