중 "베이징 108층 빌딩에 경비행기 충돌로 1명 사망·13명 부상"

▲ 중국 베이징 최고층 빌딩에 경비행기 충돌

중국 베이징의 108층짜리 최고층 빌딩에 경비행기가 충돌한 사고로 1명이 숨지고 현장에 있던 13명이 다쳤다고 중국 당국이 발표했습니다.공역 통제가 엄격한 베이징 도심에서 발생한 이례적인 사고에 대해 당국은 사고 발생 다음 날에서야 공식 설명을 내놨습니다.로이터와 AFP, AP통신 등에 따르면 베이징 차오양구 당국은 오늘(27일) SNS를 통해 "어제 오후 5시 55분쯤 동3환로 인근을 비행하던 단발 2인승 경량 스포츠 항공기(LSA) 1대가 고층 건물과 충돌했다"라면서 "기내에는 조종사 1명만 타고 있었으며 조종사는 사망했다"고 밝혔습니다.이어 "현장에서 13명이 다쳤으며 현재 부상자들에 대한 치료에 총력을 기울이고 있다"라면서 "관련 상황은 주무 부처가 추가 조사 중"이라고 설명했습니다.당국은 구체적인 사고 원인이나 경위에 대해 설명하지 않았습니다.당국의 공식 발표가 나오기 전까지 중국 온라인에서는 관련 내용이 확산하지 않았습니다.일각에선 당국의 통제가 있었던 것 아니냐는 관측도 나옵니다.빌딩은 외벽의 대형 유리창 2장이 떨어져 나가는 등의 손상을 입었으며 현재 그 부분은 가려진 상태입니다.어제 사고 직후 엑스 등 해외 소셜미디어를 통해 유포된 영상을 보면 사고가 난 빌딩인 시틱 타워 상층부에서 파편이 지상으로 떨어지고 도로에 있던 택시 뒷유리가 깨진 모습 등이 목격됐습니다.당시 주변이 통제되고 대피가 이뤄졌습니다.'B-12'라는 글자가 식별되는 비행기 꼬리 부분이 항공기에서 분리된 채 땅에 거꾸로 떨어져 있는 사진도 온라인에서 확산했습니다.시틱 타워는 베이징 업무지구에 있는 108층짜리 빌딩으로, 베이징에서 가장 높은 건물입니다.이 건물은 매일 수천 명의 관광객이 방문하는 중국의 자금성에서 불과 6㎞가량 떨어진 곳에 있습니다.미국 CNN 방송은 항공기 추적 웹사이트 '플라이트레이더24' 확인 결과 이 항공기가 예정된 비행 경로를 이탈했다고 전했습니다.사고 항공기는 중국 스타에어 에어크래프트에서 제조한 'SA 60L'로 알려졌습니다.업체 측은 이 기종이 중국 경량 스포츠 항공기 시장의 70% 이상을 차지하며 호주와 미국에도 수출된다고 소개하고 있습니다.로이터는 이번 사고가 베이징시 당국이 공공안전 우려를 이유로 지난 5월부터 허가 없이 드론을 구매·임대하거나 비행하는 행위를 금지한 가운데 발생한 것이라고 짚었습니다.(사진=AP, 연합뉴스)