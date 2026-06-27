경찰, 종로구 흉기 난동 70대 남성 구속영장 신청

경찰이 서울 종로구 일민미술관에서 지인인 40대 남성에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 70대 남성에 대해 구속영장을 신청했습니다.



서울 종로경찰서는 오늘(27일) 살인미수와 방화예비 혐의로 70대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했습니다.



A 씨는 어제 아침 서울 종로구 동아일보 사옥 내 일민미술관 4층에서 피해자 B 씨에게 낫을 휘두른 혐의를 받습니다.



이후 A 씨는 서울 삼각지역으로 도주했지만, 경찰은 오후 5시 50분쯤 서울 관악구에서 A 씨를 긴급체포했습니다.



또, 경찰은 사무실에서 A 씨 소유로 추정되는 가방도 확보했습니다.



해당 가방에는 인화성 물질이 든 통이 있었던 것으로 파악됐습니다.



B 씨는 팔을 다쳐 병원에 이송됐지만 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌습니다.



경찰은 A 씨를 상대로 자세한 범행 경위 등을 조사할 예정입니다.



(사진=연합뉴스)