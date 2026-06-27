정한밀, KPGA 군산CC 오픈 3R 선두…생애 첫 승 도전

▲ 3라운드 단독 선두 정한밀

정한밀이 한국프로골프(KPGA) 투어 군산CC 오픈에서 투어 데뷔 이후 첫 우승의 기회를 잡았습니다.정한밀은 27일 전북 군산 컨트리클럽 토너먼트 코스(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 7개를 잡고 보기는 1개로 막아 6언더파 66타를 쳤습니다.2라운드에 이어 3라운드에서도 맹타를 휘두른 정한밀은 중간 합계 14언더파 202타를 적어내 공동 선두에서 단독 선두로 나섰습니다.김민준과 김성현, 김홍택이 중간 합계 11언더파 205타를 쳐 정한밀에 3타 뒤진 공동 2위에서 추격했습니다.2017년 KPGA 투어에 데뷔, 아직 우승컵이 없는 정한밀은 전반에만 버디 5개를 뽑아내며 경쟁자들을 따돌렸습니다.후반 들어서도 버디 3개를 추가하며 2위 그룹과 격차를 벌렸던 정한밀은 18번 홀(파4)에서 그린을 놓치고, 10m가 넘는 거리의 파 퍼트를 남겨 놓는 바람에 보기로 홀아웃했습니다.3주 연속 우승을 노리는 장유빈은 버디 3개와 보기 1개로 두타를 줄이는 데 그쳤습니다.중간 합계 9언더파 207타, 공동 6위로 밀린 장유빈은 선두 정한밀에게 5타가 뒤져 마지막 날 추격에 부담을 안게 됐습니다.아마추어 국가대표 유민혁은 4타를 줄여 5위(중간 합계 10언더파 206타)에 자리를 잡았습니다.선두와는 4타 차로 역전 우승의 가능성을 남겨 놓았습니다.KPGA 투어에서 아마추어가 우승한 최근 사례는 2023년 이 대회에서 우승한 장유빈이었습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)