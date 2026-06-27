[날씨/XR] 서울 32도 일요일도 더위…중부 곳곳 소나기

오늘(27일) 강수 소식 없이 일사가 매우 강했습니다.



내일도 불볕더위가 이어지겠는데요.



서울 낮 기온 32도로 오늘과 비슷하겠고, 대구는 오늘보다 2도가량 높겠습니다.



한편, 내일 오후 한때 중부지방 곳곳으로는 소나기 예보가 들어 있습니다.



정오 무렵부터 저녁 사이 지날 텐데요.



예상되는 강수량은 5~30mm 정도고요, 곳에 따라 돌풍과 벼락, 우박이 동반될 수 있어 주의하셔야겠습니다.



또, 소나기 특성상 같은 지역 안에서도 강수량의 편차가 클 수 있겠습니다.



현재 위성 영상 확인해 보겠습니다.



고기압의 영향권에서 대체로 맑은 모습이고요, 내일 오전까지는 전국 하늘 맑다가 오후부터 중부지방은 구름이 많겠습니다.



내일도 전국적으로 일사가 매우 강하겠고요, 오후 시간대에는 서울과 경기 남부 지역에 오존 농도 또한 '매우 나쁨' 수준까지 치솟아 호흡기 약하신 분들은 주의하셔야겠습니다.



내일 아침 기온 서울 21도 예상되고요, 낮 기온은 대전과 광주 32도까지 오르며 오늘만큼 덥겠습니다.



다음 주 중반에는 제주에 내내 비 소식이 들어 있는데요.



아직 올해 장마 시작일은 불확실한 상황이어서 조금 더 지켜봐야 할 전망이고요, 다음 주에도 30도를 웃도는 더위가 계속될 전망입니다.



(임은진 기상캐스터)