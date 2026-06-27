"이 대통령 자신감 지나쳐" 쏟아내자…김민석 입 열었다

<앵커>



친여 성향의 유시민 작가의 발언이 여권 내 갈등의 불씨가 되고 있습니다. 유 작가는 "'모두의 대통령'이 되겠다는 이재명 대통령의 자신감이 지나쳤던 것 같다"고 했습니다. 김민석 총리는 이런 유 작가를 겨냥해 "절제할 필요가 있다"고 지적했습니다.



보도에 박재연 기자입니다.



<기자>



노무현재단 상임고문 자리에서 물러나며 본격적인 정치 비평 활동을 선언했던 유시민 작가.



어젯(26일)밤 김어준 씨 유튜브에 출연해 이재명 대통령을 향한 작심 발언을 쏟아냈습니다.



[유시민/작가 (어제, 김어준의 다스뵈이다) : 중도 보수 쪽으로 가서 이건 모두가 다 오케이. 너무 좋아. 근데 문제는 대통령이 자신감이 지나쳤던 거 아닌가?]



이 대통령이 중도, 보수층을 포용한 '모두의 대통령'이 되겠다는 명목으로 민주당의 전통을 허물려고 한다는 게 유 작가의 주장입니다.



[유시민/작가 (어제, 김어준의 다스뵈이다) : 사람들이 원했던 것은 증축이었어요. 증축이요. 근데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같아요. 재건축을 하려면 기존에 있는 건물을 헐어야 돼요.]



친명계 등 자신을 비판하는 세력에 대해서는 '철거 용역', '촉법 평론가'라고 깎아내렸습니다.



친명계 당권 주자로 꼽히는 김민석 국무총리는 경기 양평에서 열린 민주당 여성 당선인 워크숍에 참석한 뒤 이렇게 말했습니다.



[김민석/국무총리 : 내가 어떤 대통령을 만들었다, 이런 식의 과잉한 자신감, 이런 것들로 대통령 비판하는 경우가 있는데. 적절하게 절제될 필요가 있다.]



대통령을 향한 비판이 과할 경우 과거에 난 같은 걸로 이어진 경우도 있다고 언급해 유 작가를 향해 경고 메시지를 던졌다는 분석이 나왔습니다.



친명계에서도 "치열했던 이재명 정부 지난 1년을 두고 자신감 과잉이라 폄훼하는 건 모욕적"이라는 반발이 나왔습니다.



청와대 관계자는 "유 작가가 평론가적 입장에서 이야기한 것에 의미를 부여할 일은 아니"라고 말했습니다.



(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 김한길)