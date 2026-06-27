유럽 '역대급' 폭염에 겨울에 쌓인 알프스 빙하 다 녹았다

▲ 스위스 알프스

유럽에 역대급 폭염이 계속되면서 지난 겨울 스위스 알프스에 쌓인 빙하가 거의 다 녹아내린 것으로 관측됐습니다.현지 시간 27일 AFP통신과 스위스 SRF 방송에 따르면 취리히연방공대 빙하모니터링팀 글라모스(GLAMOS)는 지난 겨울 스위스 알프스에 형성된 빙하가 모두 녹는 날을 오는 29일로 추산했습니다.이는 21세기 들어 두 번째로 빠른 것입니다.2000년 이후 가장 빠른 빙하 순손실일은 2022년 기록된 6월 26일이었습니다.평균적으로는 8월 중순입니다.글라모스의 마티아스 후스 팀장은 지난달에 이어 한 달 만에 또 기록적 폭염이 찾아오면서 빙하가 빨리 녹고 있다고 분석했습니다.연구진은 지난 겨울 눈이 적게 내린 것도 빙하가 빨리 사라지는 데 영향을 미쳤다고 봤습니다.빙하에 얼음보다 반사율이 높은 눈이 쌓여 있으면 아래 얼음층을 보호하는 역할을 합니다.연구진은 빙하가 녹아 흘러내리는 물이 6초마다 올림픽 규격 수영장 하나를 채울 만큼이라고 계산했습니다.후스 팀장은 최근 다녀온 스위스 서부 론 빙하가 열흘 사이 1ｍ 녹아내렸다고 전했습니다.글라모스에 따르면 알프스 빙하는 2000년부터 2024년 사이 38％가 사라진 상태입니다.후스 팀장은 "지난 수십 년과 같은 속도로 온난화가 계속된다면 2100년에는 얼음 조각 몇 개만 남을 것"이라고 말했습니다.프랑스와 영국을 중심으로 시작한 폭염이 중부 유럽으로 이동하면서 스위스도 직접 영향권에 들었습니다.전날 바젤(38.8도), 부흐스(37.8도), 비나우(37.3도), 코핑겐(37.0도) 등 스위스 곳곳이 역대 최고 기온 기록을 갈아치웠습니다.기상청은 이날도 바젤 39도, 제네바 38도 등 전국 대부분 지역에서 수은주가 40도 가까이 오를 것으로 내다봤습니다.(사진=연합뉴스)