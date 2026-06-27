이란 외무부 "미국 공격 대응해 미군 연계 목표물 타격"

이란이 미국의 공격에 대응해 미군과 연계된 목표물을 타격했다고 주장했습니다.



현지 시간 27일 로이터통신에 따르면 이란 외무부는 이날 발표한 성명에서 "미국의 공습이 유엔 헌장과 양국 간 전쟁 종식을 위한 양해각서를 위반했다"며 이같이 밝혔습니다.



다만 목표물에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았습니다.



이란 측은 이번 공격이 "방어적" 성격이라며 걸프국들에 미국의 이란 공격을 허용해서는 안 된다고 경고했습니다.



미국과 이란이 종전 합의에 서명한 지 9일 만에 또 충돌하면서 중동 지역에 위기감이 다시 고조되고 있습니다.



미국은 전날 이란의 호르무즈 해협 상선 공격에 대응해 이란 남부 지역의 미사일·드론 저장 시설과 해안 레이더 기지를 타격했습니다.



이란 이슬람혁명수비대는 미군의 공격을 '휴전 위반'으로 규정하고 중동 내 미군 기지들을 타격했습니다.