장기하, '18세 연하' 윤가이와 열애…"SNL 코리아 인연"

▲ 가수 장기하와 배우 윤가이

가수 장기하(44)와 배우 윤가이(26)가 18세 나이 차를 뛰어넘은 연인 사이로 알려졌습니다.장기하의 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니는 오늘(27일) "두 사람이 좋은 감정으로 만나고 있다"고 밝혔습니다.윤가이 소속사 위엔터테인먼트도 "두 사람이 교제 중"이라고 말했습니다.두 사람은 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌4에서 호스트와 크루로 만나 인연을 맺었습니다.연예계 선후배로 지내다 음악과 영화 등 공통분모를 바탕으로 가까워져 연인으로 발전한 것으로 전해졌습니다.장기하는 2003년 밴드 눈뜨고코베인으로 데뷔한 뒤 청년실업, 장기하와 얼굴들을 거쳤습니다.2018년 팀 해체 후에는 솔로로 활동하고 있으며, 시트콤 '감자별 2013QR3'와 영화 '바이러스' 등에서 연기도 펼쳤습니다.윤가이는 2019년 영화 '선희와 슬기'로 데뷔해 'SNL 코리아'로 이름을 알렸습니다.또 '다음 소희', '메리 킬즈 피플', '레이디 두아' 등의 작품에 출연했습니다.(사진=연합뉴스)