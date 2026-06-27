미 "상선 공격 대응 공습"…이란 "중동 미군기지 타격"

<앵커>



미군이, 이란이 호르무즈해협 통과 선박을 공격한 것에 대한 대응이라며 이란 공습을 재개했습니다. 이란은 미군 중동 기지 타격으로 맞받아치며 미국과 이란 사이 긴장이 다시 고조되고 있습니다.



유덕기 기자입니다.



<기자>



중동 지역 미군을 관할하는 미 중부사령부가 현지시간 26일 미군 항공기가 이란의 미사일과 드론 보관 기지, 해안 레이더 기지를 타격했다면서 공개한 동영상입니다.



중부사령부는 이란이 상선을 공격해 명백히 휴전 합의를 위반하고 항행 자유를 훼손해 강력 대응했다고 밝혔습니다.



앞서 현지시간 25일 이란은 호르무즈 해협을 통과하려던 싱가포르 상선을 드론 공격했습니다.



트럼프 대통령은 "명백히 어리석은 휴전 합의 위반"을 했다 지적하며 대응 가능성을 시사했었는데, 얼마 지나지 않아 대이란 공습 사실을 공개한 겁니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이란은 그런 짓(상선 공격)을 해서는 안 됩니다. (대응할 건가요? 이란에 전하는 메시지는 무엇입니까?) 곧 알게 될 겁니다.]



미군이 이란 공습에 나선 건 양측의 종전 양해각서가 발효된 지 9일 만입니다.



이란은 곧바로 군사 공격으로 맞대응했습니다.



이란 이슬람혁명수비대는 성명서를 통해 중동 미군 기지를 타격했다고 밝혔습니다.



비인가 경로를 통과하던 선박을 공격했다는 이유로 미국이 호르무즈 해협 근처 시리크 지역을 공격했다며 미군의 공격 사실을 확인했습니다.



그러면서 휴전 합의를 위반한건 미국이라고 비난했습니다.



또 양해각서에 따라 호르무즈 해협 통제의 권한은 이란에 있다고 주장하면서 휴전 위반이 미국을 후회로 이끌 거라고 경고했습니다.



종전 양해각서가 발효 중인 만큼 양측 모두 군사 행동을 자제하고 신중하게 접근할 거라는 관측이 깨진 겁니다.



미국과 이란의 종전 합의 양해각서는 모든 전선에서 군사작전을 즉각적 영구적으로 종료할 것을 규정하고 있습니다.



당장 다음 주 미국과 이란의 종전 양해각서 실무협상이 예정된 가운데 종전 협상은 시험대에 서게 됐습니다.



(영상편집 : 김병직)