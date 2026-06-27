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김민석 총리, 유시민 겨냥 "내가 대통령 만들었다는 과잉 자신감 절제돼야"

박재연 기자
작성 2026.06.27 15:08 조회수
김민석 총리, 유시민 겨냥 "내가 대통령 만들었다는 과잉 자신감 절제돼야"
▲ 김민석 국무총리가 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 '청년리더십학교 워크숍' 특강에 나서고 있다.

김민석 국무총리는 8월 전당대회을 앞두고 당내 계파 간 갈등이 고조되는 것과 관련, "내가 어떤 대통령을 만들었다는 식의 과잉한 자신감으로 대통령을 비판하는 경우가 있는데 태도나 마음이 적절히 절제될 필요가 있다"고 말했습니다.

김 총리는 오늘(27일) 오전 경기 양평에서 열린 더불어민주당 여성 당선인 워크숍에 참석한 자리에서 기자들과 만나 당내 갈등에 대해 "선거를 앞두고 있을 수 있는 일이고, 선거 결과의 아쉬움이 있어서 생기는 현상"이라면서 이같이 말했습니다.

김 총리의 이런 발언은 여권 논객인 유시민 작가가 어제 "이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었는데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다. 대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가"라고 언급한 것을 겨냥한 것으로 보입니다.

그는 워크숍에서는 정청래 전 대표가 주도해 치렀던 6·3 지방선거 결과에 대해 "삐끗했다"면서 "중원을 놓치면 앞으로 이기기 어렵다. 잘못하면 이러다 계속 야당을 하게 되는 것 아닐까 하는 불안이 엄습하는 상황이 왔다"고 우려했습니다.

이어 "대통령이 흔들리고 정부가 흔들리면 안 된다"며 "이제 다시 이기는 민주당을 만드는 일을 하고 싶다"고 강조했습니다.

김 총리는 "며칠 있으면 총리직을 내려놓는다"며 "사실 1년 동안 열심히 정부에 파견돼서 일하고 당에 돌아올 때가 됐다고 생각했다"고 밝혔습니다.

이어 "여기 계신 동지들과 함께 당의 노선을 정립하고 더 확장해서 다시 이기는 민주당을 만들어서 20년, 30년 후 우리가 함께 만든 역사가 민주당의 새로운 황금시대를 열었다고 회고할 때까지 함께 달려가자"고 제안했습니다.

김 총리는 8월 전당대회 출마 가능성에 대한 언론 질문에는 "당으로 복귀한 이후 필요할 때가 되면 말씀드리겠다"고 했습니다.

(사진=연합뉴스)
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