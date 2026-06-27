김민석 총리, 유시민 겨냥 "내가 대통령 만들었다는 과잉 자신감 절제돼야"

▲ 김민석 국무총리가 26일 광주광역시 김대중컨벤션센터에서 김대중정치학교 주최로 열린 '청년리더십학교 워크숍' 특강에 나서고 있다.

김민석 국무총리는 8월 전당대회을 앞두고 당내 계파 간 갈등이 고조되는 것과 관련, "내가 어떤 대통령을 만들었다는 식의 과잉한 자신감으로 대통령을 비판하는 경우가 있는데 태도나 마음이 적절히 절제될 필요가 있다"고 말했습니다.김 총리는 오늘(27일) 오전 경기 양평에서 열린 더불어민주당 여성 당선인 워크숍에 참석한 자리에서 기자들과 만나 당내 갈등에 대해 "선거를 앞두고 있을 수 있는 일이고, 선거 결과의 아쉬움이 있어서 생기는 현상"이라면서 이같이 말했습니다.김 총리의 이런 발언은 여권 논객인 유시민 작가가 어제 "이 대통령이 대통령이 되는 과정에서 열렬히 지켜주고 응원했던 사람들이 원했던 것은 증축이었는데 대통령은 재건축을 하려고 했던 것 같다. 대통령이 자신감이 지나쳤던 것 아닌가"라고 언급한 것을 겨냥한 것으로 보입니다.그는 워크숍에서는 정청래 전 대표가 주도해 치렀던 6·3 지방선거 결과에 대해 "삐끗했다"면서 "중원을 놓치면 앞으로 이기기 어렵다. 잘못하면 이러다 계속 야당을 하게 되는 것 아닐까 하는 불안이 엄습하는 상황이 왔다"고 우려했습니다.이어 "대통령이 흔들리고 정부가 흔들리면 안 된다"며 "이제 다시 이기는 민주당을 만드는 일을 하고 싶다"고 강조했습니다.김 총리는 "며칠 있으면 총리직을 내려놓는다"며 "사실 1년 동안 열심히 정부에 파견돼서 일하고 당에 돌아올 때가 됐다고 생각했다"고 밝혔습니다.이어 "여기 계신 동지들과 함께 당의 노선을 정립하고 더 확장해서 다시 이기는 민주당을 만들어서 20년, 30년 후 우리가 함께 만든 역사가 민주당의 새로운 황금시대를 열었다고 회고할 때까지 함께 달려가자"고 제안했습니다.김 총리는 8월 전당대회 출마 가능성에 대한 언론 질문에는 "당으로 복귀한 이후 필요할 때가 되면 말씀드리겠다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)