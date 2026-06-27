벨기에 이기고 이란은 무승부…한국, 32강 경쟁서 '8위'로 하락

▲ 골 세리머니 하는 벨기에 트로사르(앞쪽)

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 벨기에가 뉴질랜드를 꺾고 이란이 이집트와 비기면서 한국은 32강 진출을 다투는 조 3위 간 경쟁에서 8위까지 밀려났습니다.벨기에는 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 조별리그 G조 3차전에서 레안드로 트로사르의 멀티 골에 케빈 더브라위너, 로멜루 루카쿠, 알렉시스 살레마키어스의 연속 골을 엮어 뉴질랜드를 5대 1로 완파했습니다.같은 시간 미국 워싱턴주 시애틀 스타디움에서 열린 경기에서는 이집트와 이란이 1대 1로 비겼습니다.이로써 벨기에(6득점 2실점)와 이집트(5득점 3실점)가 나란히 1승 2무로 승점 5을 쌓아 32강 진출권을 손에 넣었는데, 조 1위는 골 득실 차에서 앞선 벨기에가 차지했습니다.두 팀은 이번 대회 맞대결에서는 1대 1로 비겼습니다.이집트는 월드컵 역사상 처음으로 조별리그를 통과했습니다.3무(승점 3, 3득점 3실점)를 거둔 이란이 조 3위로 32강 진출을 기다리게 됐고, 뉴질랜드(1무 2패)는 탈락했습니다.이란이 G조 3위를 차지하면서 A조 3위 한국은 각 조 3위 간 경쟁에서 8위로 떨어졌습니다.한국 바로 위인 7위는 아직 3차전을 치르지 않은 L조 크로아티아입니다.48개국이 참가한 이번 대회에서는 12개 조 1·2위뿐 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강 토너먼트에 나섭니다.이제 한국이 32강에 진출하기 위해서는 조별리그 마지막 날인 내일 치러지는 J, K, L조 경기 중 두 개 조에서 조 3위가 한국보다 아래여야 하는 절박한 상황이 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)