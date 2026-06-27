'시속 169.8km' 밀워키 미저로우스키, 우완 최고 구속 타이

▲ 밀워키 강속구 투수 제이컵 미저로우스키

미국프로야구 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스 오른팔 강속구 투수 제이컵 미저로우스키(24)가 시속 105.5마일(약 169.8㎞)의 광속구를 뿌리며 메이저리그 오른팔 투수 역대 최고 구속 타이기록을 세웠습니다.미저로우스키는 27일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 시카고 컵스와 홈경기에 선발 등판해 1회초 선두타자 피트 크로암스트롱을 상대로 볼카운트 2스트라이크에서 역사적인 강속구를 꽂아 넣었습니다.크로암스트롱이 가까스로 배트를 내밀어 파울을 만들어냈으나, 전광판에 찍힌 숫자는 메이저리그 구속의 역사가 됐습니다.MLB 공식 홈페이지 MLB닷컴에 따르면 미저로우스키의 이날 구속은 투구 궤적 추적 시스템인 '스탯캐스트'가 도입된 2008년 이후 메이저리그 전체 3위에 해당합니다.2024년 벤 조이스(로스앤젤레스 에인절스)가 기록한 105.5마일과 타이기록입니다.종전 미저로우스키의 개인 최고 구속은 104.5마일(시속 168.2㎞)이었습니다.현재 메이저리그 역대 1위와 2위 기록은 모두 '광속구의 대명사' 왼팔 강견 아롤디스 채프먼(보스턴 레드삭스)이 쥐고 있습니다.채프먼은 2010년 105.8마일(시속 170.3㎞), 2016년 105.7마일(시속 170.1㎞)이라는 경이적인 스피드를 찍으며 스탯캐스트 구속 경쟁의 정점에 서 있습니다.채프먼과 조이스가 짧은 이닝만 책임지는 불펜 투수라는 점을 고려하면 미저로우스키의 강속구는 더욱 빛납니다.이날 역사적인 직구로 포문을 연 미저로우스키는 4회까지 노히트 행진을 벌이며 컵스 타선을 꽁꽁 묶었습니다.유일한 흠집은 5회초 선두타자 스즈키 세이야에게 내준 홈런이었습니다.하지만 괴물 같은 구위는 여전했습니다.6회초 2사 만루 위기에서 코치진의 마운드 방문 이후에도 그대로 마운드를 지킨 그는 이언 햅을 상대로 102.8마일 패스트볼을 던져 헛스윙 삼진을 솎아내며 포효했습니다.미저로우스키는 6이닝 동안 개인 한 경기 최다인 107개의 공을 던지며 2피안타(1피홈런) 4볼넷 8탈삼진 1실점의 눈부신 호투를 펼쳐 시즌 9승(3패)을 수확했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)