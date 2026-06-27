한국, 32강 진출 시 G조 1위와 시애틀서 격돌

▲ 한국 축구 국가대표팀 선수들이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 0-1로 패배한 뒤 경기장 전광판에 A조 조별리그 최종 순위가 표시되고 있다.

홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 극적으로 32강에 진출한다면 '전차군단' 독일을 피해 G조 1위와 미국 워싱턴주 시애틀에서 맞붙습니다.홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 이번 대회에서 1승 2패(승점 3)로 A조 3위에 처진 채 조별리그를 마쳤습니다.48개국 참가한 이번 대회에서는 12개 조 1, 2위뿐만 아니라 조 3위 중 상위 8개 팀도 32강에 나설 수 있습니다.자력으로는 32강 진출을 결정짓지 못한 한국은 조 3위로라도 32강 대열에 합류하기 위해 남은 조의 경기 결과를 기다리는 중입니다.대회 대진에 따라 A조 3위는 오는 30일 미국 보스턴에서 E조 1위, 또는 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 맞붙게 됩니다.E조 1위는 독일로 결정이 됐습니다.27일 FIFA에 따르면 독일의 32강전 상대는 D조 3위 파라과이로 확정됐습니다.이에 따라 한국이 32강에 진출한다면 시애틀로 향하게 됐습니다.독일을 피하고 준비 시간도 더 가질 수 있습니다.(사진=연합뉴스)